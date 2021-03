Cứu bệnh nhân có vết đâm thấu tim

Quảng NinhKhi mở lồng ngực bệnh nhân, bác sĩ phát hiện vết thương thấu tim rộng 2,5 cm đang phun máu, phải lấy ngón tay chặn ngay vết thương lại.

Bệnh nhân 44 tuổi, bị vết thương đâm vào tim, kích thích vật vã, chảy nhiều máu, huyết áp tụt, mạch khó bắt, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cấp cứu đêm 3/3. Nhận thấy đây là ca bệnh rất nặng, nguy cơ tử vong rất nhanh, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động tối đa nhân lực, hội chẩn liên viện khẩn cấp với các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh sốc trụy tim mạch do vết thương thấu tim. Kíp cấp cứu hồi sức tích cực đặt nhiều đường truyền vào các mạch lớn để sẵn sàng truyền dịch và máu. Các loại dung dịch và máu tươi cũng được chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng mất máu ồ ạt khi mở tim ra khâu vết thương.

Sau 30 phút, kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh do bác sĩ Phạm Việt Hùng - Trưởng kíp phẫu thuật Tim hở, có mặt hỗ trợ. Bệnh nhân được mở dọc xương ức bằng cưa điện, màng tim căng cứng chứa đầy máu cục và máu loãng đang chèn ép tim. Kíp bác sĩ mở rộng màng tim lấy sạch máu cục, giải phóng chèn ép tim, kiểm tra thấy mặt trước tâm thất phải có một vết thương dài 2,5 cm xuyên thành tim đang phun máu. Phẫu thuật viên nhanh chóng dùng ngón tay bịt tạm thời vết thương, truyền máu khẩn cấp.

Vết thương tim được khâu lại, có các miếng đệm để tránh rách cơ tim cũng như tránh các mạch vành nuôi tim. Ca mổ thành công sau 90 phút. Hậu phẫu, sức khỏe người bệnh ổn định.

Bác sĩ Phạm Việt Hùng cho biết, phần lớn bệnh nhân bị thương tim sẽ tử vong trước khi tới viện do mất máu và chèn ép tim. Bệnh nhân này rất may mắn tới được viện do máu chảy ra từ tim, đông lại trong màng tim, làm hạn chế chảy máu. Nhờ được cấp cứu kịp thời và chính xác, bệnh nhân duy trì được đến lúc kíp phẫu thuật tim đến kịp.

"Chúng tôi rất vui mừng vì đây là một ca mổ thành công ngoài mong đợi", bác sĩ nói.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thúy Quỳnh