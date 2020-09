Cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi từ cơ sở nạo phá thai

Hà NộiThấy chiếc túi đen đặt cạnh thùng rác ven đường động đậy, Minh Tinh, 33 tuổi, cùng Trần Hiển, Huấn Nguyễn, chạy lại.

Minh Tinh, Trần Hiển, Huấn Nguyễn, ba thành viên trong nhóm Bảo vệ sự sống thai nhi Việt. Họ đi khắp các khu phố, tìm ở những điểm tập trung rác của các hộ dân nhặt những em bé sơ sinh bị vứt bỏ. Họ làm công việc này đã 7 năm.

Hôm ấy, ngày 4/7, như thường nhật, cả ba lên đường tìm kiếm thai nhi bị bỏ rơi. 19h30, họ đi ngang đoạn phố thuộc quận Ba Đình, cách Bệnh viện Xanh Pôn khoảng 4 km. Ba người nhìn thấy chiếc túi nilon đặt cạnh thùng rác khu tập trung, không được buộc chặt, có gì đó cựa quậy bên trong.

"Khi phát hiện, chúng tôi nghi một là chuột, hai là thai nhi từ cơ sở nạo phá thai bị vứt ra ngoài", Minh Tinh, trưởng nhóm thiện nguyện, cho biết. Anh là bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt được 14 năm.

Dừng xe máy, cả ba chạy lại mở chiếc túi nilon, nhận ra một em bé còn nguyên vẹn tay chân, tình trạng đang rất nguy kịch, hơi thở yếu, khóc yếu, toàn thân tím tái. Những dấu hiệu sống rất yếu ớt. Dây rốn có buộc một số sợi chỉ, máu chảy từ dây rốn lan ra vùng bụng. Trong túi còn có một vài vật tư y tế.

Tuyến phố này, 7 năm qua nhóm thiện nguyện từng phát hiện nhiều thai nhi bị vứt bỏ. Trong số thai nhi được nhóm phát hiện, có khi mới 4, 5, 6 tuần thai, hầu hết không nguyên vẹn do nạo phá thai. Đây là lý do nhóm anh Minh Tinh xác định em bé này cũng bị bỏ rơi từ cơ sở nạo phá thai.

Anh Tinh nhanh chóng ôm bé vào lòng để ủ ấm. Trên hai chiếc xe máy của họ trang bị sẵn bộ bóp bóng oxy cấp cứu, khăn sạch. Minh Tinh lấy khăn lau qua miệng bé. Bằng kinh nghiệm cứu vớt những đứa trẻ bị bỏ rơi, cả ba bắt tay tiến hành các thao tác cấp cứu. Một người vừa bóp bóng, một người vừa ấn ngực bé để hồi sức cấp cứu cho tim đập, người búng vào dưới lòng bàn chân để cho bé khóc.

Cùng lúc, họ gọi taxi đưa cháu bé đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Các thao tác nhanh gọn chỉ trong vài phút. Bé được đưa vào bệnh viện lúc 8h tối. Tuy nhiên, trên đường đến viện em bé đã ngừng tim, ngừng thở.

Các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn tiếp nhận cấp cứu, xác định bé đẻ non, khoảng 31 tuần thai, cân nặng lúc vào viện được 1,6 kg, tình trạng rất nguy kịch. Bé được hồi sức tích cực để tim đập lại, đặt nội khí quản, thở máy. Sau 4 giờ, bé diễn biến xấu hơn, huyết áp tụt, mạch khó bắt.

"Suốt khoảng thời gian đó, cả nhóm tôi vẫn luôn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu cầu nguyện cho con", Minh Tinh cho biết. May mắn cuối cùng em bé đã qua nguy kịch.

Bé sơ sinh được nhóm thiện nguyện nhặt từ thùng rác, điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn ngày 12/9. Ảnh: Thúy Quỳnh

Nhóm thiện nguyện có 12 thành viên chính, cùng với cộng tác viên, thành lập cuối năm 2013. Minh Tinh chia sẻ, đây là nhóm tự phát, mong muốn cứu sống cuộc đời những em bé sơ sinh bị bỏ rơi. Trường hợp khi phát hiện bé đã mất, anh mong muốn cho các bé có một ngôi mộ, thay vì bị người thân vứt bỏ ở bãi rác.

Công việc của nhóm thường bắt đầu từ 19h hàng ngày, đến khoảng 2-3h sáng, đi dọc các con phố, vòng quanh các phòng khám sản khoa, xem những phòng khám nào đang mở cửa, hoạt động. Họ cũng chực chờ trước cửa phòng khám sản khoa, hoặc ở bãi rác.

Minh chia sẻ, 7 năm làm công việc này, đến nay khoảng 100 em bé sơ sinh được nhóm cứu sống, hàng tháng chôn cất 700-800 bé.

Anh nhận định: "Em bé được phát hiện và chuyển vào Bệnh viện Xanh Pôn ngày 4/7 là rất may mắn khi được các bác sĩ cứu sống. Lúc biết tin bé qua cơn nguy kịch, cả nhóm thực sự rất hạnh phúc", Minh Tinh chia sẻ.

Anh Minh Tinh, trưởng nhóm thiện nguyện Bảo vệ sự sống thai nhi Việt . Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngày 12/9, sau hơn hai tháng điều trị, bé khỏe mạnh, tự thở, tỉnh táo, hồng hào, tự bú. Bệnh viện đang chờ làm các thủ tục đưa về trung tâm bảo trợ trẻ em.

"Duyên của con là được làm người", Minh Tinh nói.

Nhóm thiện nguyện đặt tên cho bé là Nguyễn Bình An, với mong muốn cuộc đời bé sẽ luôn bình an.

Các thành viên chia sẻ, bé Bình An có một điểm đặc biệt so với những đứa trẻ bị bỏ rơi khác. Bình An rất may mắn khi phát hiện vẫn còn chút sự sống là nhờ dây rốn của bé đã được người nào đó buộc chỉ, nên không bị mất máu quá nhiều.

"Nhóm mình cứu bé với niềm tin là con có thể được sống", anh nói.

Thúy Quỳnh