Cứu bé sơ sinh bị bà ngoại bán

Trung QuốcBé trai bị bà ngoại và bác ruột bán cho vợ chồng muốn nhận con nuôi, trước khi được giải cứu trên tàu.

Cảnh sát giải cứu em bé trên chuyến tàu trên hành trình từ miền trung tới miền đông Trung Quốc hôm 31/12/2021, bắt đôi vợ chồng trả tiền cho gia đình cậu bé để nhận nuôi mà người mẹ không hay biết. Thông tin mới được công bố trên truyền thông Trung Quốc cuối tuần trước.

Tiếp viên trên tàu nghi ngờ khi hai vợ chồng hỏi xin sữa bột trẻ em. Họ đặt câu hỏi và sau đó gọi cảnh sát. Đôi vợ chồng bị bắt vì không xuất trình được giấy khai sinh của em bé.

Nhân viên quản lý tàu bế em bé sơ sinh được giải cứu hôm 31/12/2021. Ảnh: SCMP

Mẹ của cậu bé mới 14 tuổi, họ Dương, sinh con cuối tháng 11/2021 ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. Để "bảo vệ danh dự gia đình", gia đình Dương đã bán cho một đôi vợ chồng muốn nhận con nuôi với giá 110.000 tệ (hơn 17.000 USD). Khi đó, mẹ của Dương đang chăm cháu.

Dương mất liên lạc với bố đứa trẻ sau khi có thai và chỉ báo cho mẹ biết tin khi sắp sinh. Hiện chưa rõ ai là người nuôi nấng Dương vì bố cô chết do tai nạn vào tháng 8/2021. Giới chức cho biết Dương sống xa mẹ và bị "coi thường".

Gia đình không giàu có, chính mẹ của Dương quyết định bán cháu ngoại vì kinh tế khó khăn. Bà cũng lo lắng đứa trẻ sẽ trở thành "vết nhơ" ảnh hưởng tới cơ hội lập gia đình của anh trai Dương.

"Dương chưa kết hôn, cũng chưa thành niên. Cô bé không có khả năng nuôi dưỡng một đứa trẻ. Mẹ cô bé cũng không kiếm được nhiều tiền, vì vậy đã giao cháu cho con trai đem bán", cảnh sát Lý Hưng Đông cho hay.

Anh trai của Dương đem bán đứa bé cho một đôi vợ chồng ở Chiết Giang vì họ trả giá cao nhất sau khi tìm người mua suốt nhiều tuần. Dương không biết rằng con đã bị đem bán.

Tình trạng làm mẹ ở tuổi vị thành niên rất phổ biến ở Trung Quốc do thiếu giáo dục giới tính. Tình trạng nạo phá thai ở thiếu nữ cũng rất phổ biến. Năm 2019, dư luận Trung Quốc xôn xao vụ thiếu nữ 15 tuổi ở tỉnh Phúc Kiến bỏ học, sống tự lập, sinh non bé trai ở bệnh viện. Cô đề nghị bác sĩ để mặc con chết đi. Đứa bé sống sót và bố cô gái tới mang cháu đi sau khi cảnh sát can thiệp.

Trung Quốc đang chuyển nguồn lực lớn sang chống buôn bán trẻ em, tệ nạn tràn lan những năm 1980 và 1990 khi chính sách một con còn hiệu lực. Số vụ bắt cóc trẻ em giảm từ gần 6.000 vụ năm 2012 xuống còn 666 vụ năm 2020. Tuy nhiên, các vụ bán con vẫn xảy ra. Giữa tháng 12/2021, một người đàn ông bị kết án 10 năm tù vì bán 5 đứa con, thu lời hơn 28.000 USD.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)