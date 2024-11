Cứu bé sinh non bị bỏ rơi toàn thân tím tái

Hà NộiBé sơ sinh bị bỏ vào túi bóng đặt trước cửa Khoa cấp cứu bệnh viện Sóc Sơn trong tình trạng toàn thân tím tái, suy hô hấp.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn sơ cứu cho bé, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chiều 22/11. Kíp cấp cứu ép tim bé, đặt ống nội khí quản, an thần, bóp bóng nội khí quản, sau đó theo dõi tại Khoa Sơ sinh. Theo bác sĩ, bé sinh non khoảng 31 tuần thai, cân nặng 1,3 kg. Bác sĩ chẩn đoán bé suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn sơ sinh, sinh non, "cơ thể rất yếu".

Tại khoa Sơ sinh, các bác sĩ tiếp tục cho trẻ thở máy xâm nhập chỉ số cao, vận mạch, bơm surfactant ba lần, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, kháng sinh liều cao. Bé phải nằm lồng ấp.

Trẻ đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chiều 23/11, bé vẫn rất nguy kịch, song thân nhiệt ổn định.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã phát thông báo tìm người thân cho trẻ.

Thùy An