Cứu ba người trong nhà sập bịt lối thoát

Đồng ThápCăn nhà ở phường Sa Đéc bất ngờ đổ sập phần ban công, chắn kín lối ra vào, khiến ba người bên trong mắc kẹt.

Sau tiếng động lớn, toàn bộ ban công căn nhà số 3 đường Lý Thường Kiệt đổ xuống, bịt kín cửa ra vào, khuya 14/4. Thời điểm này, bên trong có ba người, gồm hai cụ già và một phụ nữ, không thể thoát ra ngoài. Lo ngôi nhà có thể tiếp tục sập, người dân báo lực lượng cứu hộ.

Hiện trường vụ sập. Ảnh: Nguyễn Khánh

Thiếu tá Lâm Gia Cường, Đội phó Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Sa Đéc, cho biết căn nhà rộng khoảng 45 m2, đã xuống cấp nặng. Phần đổ sập là ban công bêtông, phía trên chủ nhà để nhiều vật nặng.

Sáu chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, xác định vị trí các nạn nhân, đồng thời trấn an họ đứng yên chờ cứu hộ.

Sau khi đánh giá hiện trạng, lực lượng chức năng xác định cửa tầng trệt nằm xa khu vực nạn nhân và có thể phá dỡ mà không gây sập dây chuyền. Một máy xúc từ công trường gần đó được huy động phá cánh cửa, mở lối cho các chiến sĩ vào trong đưa ba người ra ngoài an toàn.

Phần ban công sập đã chắn hết các lối thoát của căn nhà. Ảnh: Nguyễn Khánh

Quá trình cứu hộ kéo dài khoảng 30 phút. Những người mắc kẹt không bị thương, tinh thần ổn định.

Ngọc Tài