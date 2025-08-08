Cứu ba người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy ở Hà Nội

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giải cứu thành công ba người trong ngôi nhà 5 tầng cũng là quán cà phê đang bốc cháy ở phường Ngọc Hà.

Khoảng 1h10 ngày 8/8, lửa bắt đầu bùng lên từ tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng rộng khoảng 45 m2 nằm trong ngõ 4, phố Quần Ngựa, phường Ngọc Hà. Ba người trong nhà không thể thoát ra ngoài do khói lửa án ngữ lối cửa ra vào.

Do trụ sở nằm cách ngôi nhà cháy khoảng 150 m, Phân đội Quần Ngựa thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 8 đã nhanh chóng điều một xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Cảnh sát phòng cháy tiếp cận cửa sổ tầng 2 để đưa người bị kẹt ra ngoài. Ảnh: Hương Chu

Khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận, lửa bùng mạnh tại tầng 1 cũng là quán cà phê, cửa ra vào bị khóa. Một nhóm cảnh sát phá cửa tầng 1, phun nước dập lửa, nhóm khác leo thang lên cửa sổ tầng 2 rồi vào trong tìm người mắc kẹt.

Khoảng 5 phút tìm kiếm, cảnh sát lần lượt đưa ba người xuống đất an toàn qua cầu thang bộ. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Phân đội Quần Ngựa được thành lập tháng 2/2025 theo Đề án tổng thể về nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Việt An