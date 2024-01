Cứu ba người mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội

Ba người mắc kẹt trong đám cháy ngôi nhà 6 tầng ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, được lính cứu hỏa giải cứu chiều 25/1.

17h15, lửa bùng lên tại phòng thờ tầng 2 ngôi nhà 6 tầng, rộng 75 m2 nằm trong ngõ 11A Trung Yên, phường Trung Hòa. Do trong phòng chứa giường, nệm mút, tủ thờ nên lửa nhanh chóng lan lên các tầng.

10 phút sau khi nhận được tin báo, 2 xe chữa cháy cùng 13 chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu hạn khu vực số 2 tới hiện trường. Biết có người mắc kẹt, tổ trinh sát gồm 6 người mang theo thiết bị phá dỡ đa năng cùng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở... tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tổ trinh sát phát hiện 3 người mắc kẹt tại tầng 5, trong đó một người bị thương ở chân không tự di chuyển. Do nạn nhân hoảng loạn, cảnh sát phải trấn an, cho họ đeo bình thở và đưa đến vị trí an toàn.

Một trong ba người được cảnh sát giải cứu khỏi đám cháy chiều 25/1. Ảnh: CACC

Đến 17h35, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ.

Nửa tháng qua, Hà Nội xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, nghiêm trọng nhất là vụ cháy nhà số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm ngày 15/1 làm 4 người chết. Hôm 22/1, ngôi nhà cấp 4 nằm cạnh chợ Nhổn ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm bốc cháy, may mắn không có thiệt hại về người.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các hộ gia đình thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng để kịp thời khắc phục nguy cơ gây cháy; tắt nguồn lửa và ngắt thiết bị điện khi không sử dụng; cẩn trọng trong thắp hương, đốt vàng mã.

Các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh mua sắm cần lắp đặt hệ thống báo cháy tự động để kịp thời báo cháy, cảnh báo cho người thoát nạn ngay khi đám cháy mới phát sinh.

Việt An