Thừa Thiên - HuếĐồn biên phòng cửa khẩu Thuận An cùng hai tàu cá địa phương cứu sống 9 ngư dân bị chìm tàu trên biển.

Khoảng 17h ngày 2/10, tàu cá do ông Nguyễn Đe, 44 tuổi, ở phường Thuận An, TP Huế, làm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân rời cửa biển Thuận An ra khơi đánh cá. Khi cách đất liền khoảng 30 km, tàu bị sóng lớn đánh chìm.

Các ngư dân vào bờ được khám sức khỏe. Ảnh biên phòng cung cấp

Cùng lúc đó, tàu cá do ông Lê Quốc Thế, 36 tuổi, ở Nghệ An, làm thuyền trưởng đi ngang, thấy tàu ông Đe gặp nạn đã cứu 9 ngư dân.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An sau đó huy động hai tàu cá phối hợp cứu nạn. Đến 21h50 cùng ngày, 9 ngư dân được đưa vào bờ, sức khỏe ổn định.

Võ Thạnh