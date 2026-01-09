Cứu 7 người bị sóng cuốn trong một ngày ở biển Nha Trang

Khánh HòaNhiều du khách nước ngoài và nguời dân tắm biển bị sóng lớn cuốn xa bờ, gặp nguy hiểm được cứu hộ kịp thời, ngày 9/1.

Khoảng 10h, hai cha con du khách Nga tắm biển trước khu vực nhà hàng Bốn Mùa (đường Trần Phú, phường Nha Trang) bất ngờ bị sóng cuốn. Cả hai cố bơi vào bờ nhưng kiệt sức, kêu cứu. Nhân viên cứu hộ phát hiện, mang phao ra tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Chiều cùng ngày, sóng lớn và dòng chảy mạnh khiến 5 người (4 du khách, một người dân địa phương) gặp nạn. Lực lượng Ban Quản lý vịnh Nha Trang nhanh chóng ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ. Một số người bị ngạt nước, kiệt sức được hô hấp nhân tạo và hồi tỉnh, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng biển Khánh Hòa hôm nay có mưa rào, dông rải rác; gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2,5-3,5 m.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết đang bố trí 25 nhân viên cứu hộ dọc bãi biển các tuyến Phạm Văn Đồng và Trần Phú, chia thành nhiều tổ thường xuyên kiểm tra, cảnh báo người tắm biển. Lực lượng cứu nạn khuyến cáo người dân, du khách không xuống biển khi sóng lớn, tuân thủ cờ hiệu, loa cảnh báo và hướng dẫn của cứu hộ để đảm bảo an toàn.

Bùi Toàn