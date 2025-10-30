Cứu 6 người đi cứu trợ bị lật thuyền

TP HuếAnh Nguyễn Đắc Quý cùng 5 người đang chở hàng cứu trợ về vùng rốn lũ xã Đan Điền thì thuyền bị lật, may mắn được công an cứu, ngày 30/10.

Khoảng 12h30, nhóm anh Quý dùng thuyền nhôm chở 50 thùng mì tôm, 10 thùng sữa, 5 thùng nước suối đến thôn Sơn Tùng, xã Đan Điền để hỗ trợ người dân vùng ngập sâu 1-2 m. Mọi người trên thuyền đều mặc áo phao.

Đoàn cứu trợ được Công xã Quảng Điền ứng cứu kịp thời. Ảnh: Công an Quảng Điền

Khi đến cánh đồng phía nam trụ sở Công an xã Quảng Điền, trời mưa lớn, nước lũ chảy xiết, thuyền bị lật. Cả 6 người bị cuốn trôi giữa đồng cùng hàng hóa.

Trực ban Công an xã Quảng Điền phát hiện, điều hai cano cùng ghe nhôm ứng cứu, đưa đoàn cứu trợ về trụ sở. Hàng hóa được vớt lên hai cano.

Công an xã Quảng Điền sau đó sử dụng hai ghe khác hỗ trợ đoàn cứu trợ tiếp tục vận chuyển hàng đi giúp người dân vùng rốn lũ.

Trung tâm TP Huế vẫn bị ngập. Ảnh: Võ Thạnh

Nằm ở hạ lưu sông Bồ, xã Quảng Điền và Đan Điền là vùng rốn lũ của TP Huế. Đợt này, mực nước sông Bồ đêm 27/10 và 29/10 đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, nhiều nhà dân ngập 2 m.

Đến nay, TP Huế ghi nhận 2 người chết, 6 người mất tích. 32/40 xã, phường vẫn đang bị ngập 0,5-2 m. Dự báo ngập lụt còn kéo dài hai ngày nữa, vùng ngập sâu phải 3-4 ngày.

Võ Thạnh