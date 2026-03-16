Cứu 5 người kẹt trong nhà cháy ở trung tâm TP HCM

Khói lửa bùng lên ở lầu một chặn lối thoát xuống cửa chính ngôi nhà ở phường Bến Thành, hai vợ chồng và ba đứa con mắc kẹt, cảnh sát giương thang giải cứu, sáng 16/3.

Khoảng 3h30, lửa và khói bốc lên từ lầu một căn nhà bốn tầng rộng khoảng 60 m2 trên đường Yersin, phường Bến Thành, cách chợ Bến Thành khoảng 600 m.

Cứu 5 người kẹt trong nhà cháy ở trung tâm TP HCM Lính cứu hoả giương thang cao hơn 20 m cứu 5 người mắc kẹt trong nhà cháy. Video: Minh Nghiêm

Thời điểm này, trong nhà có hai vợ chồng (44 tuổi) cùng ba con nhỏ từ 4 đến 12 tuổi đang ngủ ở các phòng phía trên. Phát hiện cháy, cả gia đình chạy xuống tầng trệt nhưng lửa đã bao trùm lầu một, chặn lối thoát duy nhất qua cửa chính.

Không thể thoát ra ngoài, năm người chạy lên lan can lầu bốn kêu cứu. Khói đen bốc lên dày đặc khiến nhiều người bị ngạt khói.

Nhận tin báo, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM từ trụ sở cách hiện trường khoảng 1,5 km nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng đến chữa cháy.

Khói lửa cháy đỏ rực ở lầu một khi lính cứu hoả tiến vào từ tầng trệt để chữa cháy. Ảnh: Minh Nghiêm

Lính cứu hỏa giương thang cao hơn 20 m tiếp cận lan can lầu bốn, lần lượt đưa cả năm người xuống đất an toàn. Tốp khác phá cửa tầng trệt, tiếp cận lầu một để dập lửa.

Đám cháy được khống chế sau khoảng 20 phút, song nhiều tài sản và đồ nội thất tại lầu một bị thiêu rụi.

Đình Văn