Cứu 4 thuyền viên trôi dạt 20 giờ trên biển

Bốn thuyền viên mặc áo phao thoát khỏi tàu cát bị chìm ở vùng biển Sóc Trăng, được cứu sau 20 giờ trôi trên biển.

Chiều 14/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải (Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) cho biết lực lượng chức năng đã cứu sống bốn thuyền viên trôi dạt trên biển sau khi tàu hàng bị chìm một ngày trước.

Bốn người được cứu gồm Trần Đại Cường (31 tuổi), Vũ Tuấn Dương (48 tuổi), Lê Anh Phương (27 tuổi) và Trần Đức Luân (35 tuổi). Tất cả đã được sơ cứu ban đầu, sức khỏe ổn định.

Đến 15h45, tàu SAR 413 đưa các thuyền viên vào cửa Định An (TP Cần Thơ) để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Thuyền viên được cứu sống sau gần 20 giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: Vietnam MRCC

Trước đó, lúc 13h58 ngày 13/3, Trung tâm nhận tin tàu Trường Hưng 268 (số đăng ký NB-8834), loại tàu SB, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải quốc tế Minh Châu (Ninh Bình), chở khoảng 35.560 tấn cát, hành trình từ An Giang đi Cần Thơ, bị mắc cạn rồi chìm tại khu vực cách bãi bồi biển An Thạnh Nam (Sóc Trăng) khoảng 7 hải lý về phía đông nam.

Sau sự cố, các thuyền viên mặc áo phao, trôi dạt trên biển. Thời điểm này khu vực có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam sau đó phát thông báo hàng hải khẩn cấp, kêu gọi các tàu hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời phối hợp lực lượng chức năng triển khai cứu nạn.

Tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu được điều động đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Gia Chính