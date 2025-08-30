Cứu 11 người mắc kẹt hai ngày do lũ

11 người dân xã Hiếu Giang, Quảng Trị, bị nước lũ cô lập trong rừng trồng gỗ kéo, được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đưa qua sông an toàn.

Khoảng 12h30 ngày 30/8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 6 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo khẩn về 5 người mắc kẹt tại khu vực đập tràn xã Hiếu Giang.

Họ làm việc trong khu vực rừng tràm và bị mắc kẹt gần hai ngày do nước lũ dâng cao, không có lương thực, nước uống. Khu vực đập rộng khoảng 100 m, dòng chảy xiết, nếu bơi qua dễ bị cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ đã điều động một xe chữa cháy, một ca nô cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần bốn giờ, đến 16h, cả 5 người được đưa sang bờ an toàn.

Năm người được qua nước lũ chảy xiết an toàn. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng tại xã này, lúc 18h30, lực lượng chức năng lại nhận tin 6 người dân đi làm ở rừng trồng keo tràm bị cô lập hai ngày do mưa lớn, nước lũ dâng cao. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 và số 6 đã điều động một xe chữa cháy, một ca nô cùng 21 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường phối hợp với các lực lượng. Đến 21h20 cùng ngày, cả 6 người được đưa qua dòng nước lũ đến nơi an toàn.

Từ ngày 29-30/8, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Nongfa, Quảng Trị có mưa 70-200 mm, nhiều nơi mưa rất lớn như Hướng Lập 258 mm, Hướng Việt 208 mm, Hải Thái 213 mm, Cam Chính 212 mm. Mưa lũ làm mực nước các sông dâng cao, sông Hiếu tại Đầu Mầu vượt báo động 3, nhiều sông khác trên báo động 1-2. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 21 điểm ngập, nhiều bản làng bị cô lập, sạt lở một số tuyến đường.

Đắc Thành