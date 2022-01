Cup FA và các giải châu Âu trở lại tuần này

Các ông lớn nước Anh đá vòng ba Cup FA, trong khi các giải VĐQG khác trở lại sau kỳ nghỉ giữa mùa.

Chelsea là một trong những CLB Ngoại hạng Anh đang sứt mẻ lực lượng nặng nhất. Họ không có Ben Chilwell, Reece James và Trevoh Chalobah do chấn thương. N'Golo Kante và Thiago Silva mắc Covid-19 còn Edouard Mendy bận tham dự Cup bóng đá châu Phi (CAN). Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta và Kai Havertz đang gặp những chấn thương nhẹ. Jack Clarke là trường hợp vắng mặt duy nhất bên phía Chesterfield.

Liverpool không có Takumi Minamino, Thiago, Nat Phillips và Harvey Elliott do chấn thương trong khi Mo Salah, Naby Keita và Sadio Mane dự CAN. Alisson, Roberto Firmino và Joel Matip nhiễm Covid-19 cuối tuần trước và chưa biết có thể trở lại hay không. Shrewsbury chỉ có trường hợp chấn thương nhẹ của Daniel Udoh.

Aston Villa có hai cầu thủ đang dự CAN là Bertrand Traore và Trezequet. Marvelous Nakamba chưa khỏi chấn thương trong khi khả năng ra sân của tân binh Philippe Coutinho và Ashley Young còn để ngỏ. Về phía Man Utd, Harry Maguire chưa thể tập luyện trở lại và có thể vắng mặt tiếp nhưng Victor Lindelof đã sẵn sàng ra sân. Eric Bailly dự CAN.

Martin Braithwaite, Sergi Roberto và Ronald Araujo tiếp tục ngồi ngoài bên phía Barca do chấn thương. Ferran Torres chưa được đăng ký nhưng Dani Alves đã có thể ra sân. Ansu Fati và Memphis Depay sắp hồi phục 100% thể lực. Granada mất German Sanchez, Alberto Soro và Ruben Rochin do Covid-19 trong khi Neyder Lozano và Santiago Arias chưa thể trở lại.

Đội khách sẽ không có Francesco Acerbi - trung vệ dính chấn thương ở trận gặp Empoli, trong khi Jean-Daniel Akpa-Akpro bận dự CAN. Inter không có Hakan Calhanoglu do án treo giò, trong khi Edin Dzeko, Alex Cordaz và Martin Satriano nhiễm Covid-19.

PSG mất nhiều trụ cột do Covid-19 sau kỳ nghỉ đông. Nhưng đoàn quân của Mauricio Pochettino không gặp bất kỳ khó khăn nào khi đánh bại Vannes 4-0 ở Cup quốc gia hôm 4/1. Nhưng PSG chỉ thắng hai trong sáu trận sân khách gần nhất, và đó là lý do để Lyon có thể trông đợi kết quả tích cực.

Bốn cầu thủ PSG - Layvin Kurzawa, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira và Angel Di Maria - vắng mặt do Covid-19 trong khi Abdou Diallo, Achraf Hakimi và Idrissa Gueye trở về khoác áo đội tuyển ở CAN. Neymar và Julian Draxler chưa trở lại nhưng Lionel Messi có thể thi đấu sau khi hết thời hạn cách ly. Về phía Lyon, Islam Slimani, Karl Toko Ekambi và Tinotenda Kadewere đang dự CAN còn Jeff Reine-Adelaide và Sinaly Diomande vắng mặt do chấn thương.

Cổ Ngư