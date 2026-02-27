Cướp vàng trong ngày vía Thần Tài

Đà NẵngChạy xe máy áp sát người phụ nữ trung niên, Nguyễn Công Toàn cướp toàn bộ số vàng đeo trên tay, lục cốp lấy thêm dây chuyền, nhẫn vàng trong túi xách.

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Công Toàn (29 tuổi, trú xã Thăng An) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Nguyễn Công Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, khoảng 9h15 ngày 26/2 (ngày vía Thần Tài) Toàn đi xe SH 125i mượn của anh ruột, chạy từ xã Thăng An sang xã Xuân Phú với ý định tìm người sơ hở để cướp tài sản.

Đến tuyến đường nội bộ thuộc Công ty Khoáng sản Quảng Nam, đoạn qua thôn Bình Hòa (xã Thăng An), Toàn phát hiện người phụ nữ 57 tuổi chạy xe một mình trên đoạn đường vắng nên lập tức bám theo. Hành vi áp sát của anh ta khiến nạn nhân ngã xuống lề đường.

Toàn khống chế và yêu cầu "đưa vàng đây". Hoảng sợ, người phụ nữ giao hai nhẫn vàng và một điện thoại di động. Chưa dừng lại, nghi phạm mở cốp xe của bà lấy túi xách bên trong có một dây chuyền, một nhẫn vàng, 1,75 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ.

Nguyễn Công Toàn tại khu vực phi tang túi xách của nạn nhân. Ảnh: Thành Huynh

Rời hiện trường, Toàn chạy đến khu vực nghĩa địa ở xã Thăng An, lục túi xách, lấy tài sản có giá trị, sau đó đốt túi cùng giấy tờ để phi tang. Chiếc điện thoại bị vứt vào bụi rơm ven đường. Vàng và tiền mang về nhà, giấu dưới nệm phòng ngủ.

Nhận tin báo, sau khoảng hai giờ truy xét, Công an xã Thăng An phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tìm ra Toàn.

Tại phòng ngủ của nghi phạm, lực lượng chức năng thu một dây chuyền, ba nhẫn vàng và 1,75 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Toàn có hai tiền án về cướp giật tài sản, một tiền án trộm cắp tài sản và một tiền án trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, xét xử.

Ngọc Trường