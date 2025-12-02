Cướp vàng của chủ tiệm, dọa tự đâm nếu cảnh sát lại gần

TP HCMThanh niên 23 tuổi đến tiệm kim hoàn vờ hỏi mua hai kiềng vàng "cho đám cưới" rồi bất ngờ cầm bỏ chạy, bị cảnh sát bắt giữ thì dọa tự làm mình tổn thương.

Ngày 2/12, Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ) tạm giữ hình sự nam thanh niên 23 tuổi để điều tra hành vi Cướp giật tài sản. Danh tính nghi phạm chưa được công bố.

Cướp ở tiệm vàng rồi đe dọa tự sát Thanh niên vờ hỏi mua kiềng vàng rồi cầm trang sức bỏ chạy. Video: Camera an ninh

Theo điều tra, chiều 29/11, thanh niên mặc quần áo lịch sự, đội mũ lưỡi trai thời trang, đeo khẩu trang đến tiệm vàng ở phường Đông Hưng Thuận hỏi mua 2 chiếc kiềng vàng. Anh ta nói với chủ tiệm là chuẩn bị đám cưới.

Chủ tiệm không nghi ngờ, lấy kiềng nặng 3 chỉ vàng 24K (hơn 46 triệu đồng) cho xem. Thanh niên cầm kiềng lên ngắm, hỏi thêm về hộp đựng. Khi chủ tiệm chuẩn bị đưa chiếc hộp cho khách thì anh ta bất ngờ cầm vàng bỏ chạy.

Lúc này, tổ cảnh sát trật tự và lực lượng an ninh cơ sở của phường đang điều tiết giao thông tại ngã tư gần đó nghe tiếng tri hô của chủ tiệm và người dân đã đuổi theo nghi can. Thấy lực lượng chức năng đến gần, tên cướp kề dao vào cổ mình, la hét, đòi tự tử.

Để anh ta đi đến đoạn đường gần đó, công an phường phối hợp cùng người dân khống chế, thu tang vật và con dao.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên khai quê Nghệ An, học hết lớp 12 thì vào TP HCM làm việc. Do thiếu nợ nhiều và mới quen bạn gái cần tiền tiêu xài, anh ta nảy sinh ý định đi cướp vàng.

Về con dao, người này thừa nhận có ý định "tự kết liễu bản thân nếu bị dồn đến đường cùng".

Quốc Thắng