Cướp tiền của người mù

Quảng NamTrương Đức Quốc, 26 tuổi, vờ giúp đỡ người đàn ông mù lòa, đưa đến nơi hoang vắng để giật tiền.

Chiều 20/11, Công an thành phố Tam Kỳ cho biết ngày 16/11, ông Bùi Đình An, 42 tuổi, trú phường An Mỹ, bị mù hai mắt, đi xe buýt đến huyện Tiên Phước bán tăm từ thiện.

Trương Đức Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sơn Thủy.

Kết thúc ngày làm việc, ông An đi xe buýt trở về nhà. Khi xuống xe ở đường Hùng Vương, ông được Quốc đến gần, vờ giúp đỡ dẫn qua đường. Sau quãng đường chừng một cây số, ông bị Quốc giật lấy 600.000 đồng.

Mất tiền, ông An òa khóc và nhiều người dân đã giúp trình báo công an. Quốc bị phát hiện tung tích, bị khởi tố về tội Cướp tài sản. Nghi phạm có hai tiền án trộm cắp tài sản, nghiện ma túy.

Đắc Thành