Cướp tiệm vàng ở Phan Thiết

Bình ThuậnThanh niên vào tiệm kim hoàn Mỹ Hoa Kim ở TP Phan Thiết, hỏi mua trang sức rồi bất ngờ xịt hơi cay chủ tiệm lấy đi khoảng 2 lượng vàng.

Khoảng 16h ngày 18/4, nam thanh niên đi xe máy, đeo khẩu trang, dừng xe máy trước tiệm vàng Mỹ Hoa Kim trên đường Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết. Anh ta vào trong hỏi mua vàng.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường vụ cướp ở tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, TP Phan Thiết, tối 18/4. Ảnh: Việt Quốc

Khi chủ tiệm vừa lấy trang sức đưa ra, hắn bất ngờ lấy bình hơi cay xịt thẳng vào mặt, cướp số vàng khoảng 2 lượng, chạy ra xe phóng đi.

Nghe tiếng còi hú báo động ở tiệm kim hoàn, người dân gần đó chạy đến thì nghi phạm đã trốn thoát. Lúc này ngoài đường khá đông xe qua lại.

Lực lượng chức năng địa phương được bố trí giữ an ninh trật tự trước hiện trường vụ cướp. Ảnh: Việt Quốc

Công an tỉnh Bình Thuận đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh truy tìm dấu vết nghi can.

Việt Quốc