Đà NẵngNam thanh niên mặc áo đồng phục xe ôm công nghệ vào tiệm vàng trên đường Núi Thành, đập kính lấy trang sức cho vào ba lô, chạy thoát ra đường.

Tối 26/8, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành.

Hiện trường vụ cướp. Ảnh: Ngọc Trường

Thông tin ban đầu, tối cùng ngày, một nam thanh niên mặc áo đồng phục xanh xe ôm công nghệ, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức. Bảo vệ vào ngăn cản đã bị hành hung.

Cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng Thanh niên bịt mặt cướp tiệm vàng. Video: Người dân cung cấp

Theo hình ảnh người dân quay lại, thấy nghi phạm vơ vàng trong tủ kính bỏ vào ba lô, hai thanh niên đã dùng thanh sắt chốt xiên qua hai tay nắm cánh cửa kính để nhốt lại. Tên cướp với vẻ hùng hổ đã đe dọa, đẩy mạnh, chạy thoát ra đường.

Công an Đà Nẵng đang truy tìm nghi phạm.

Nguyễn Đông