50 giờ truy vết kẻ cướp giật tiệm vàng ở Lâm Đồng

Cướp giật số vàng trị giá 500 triệu đồng, Phan Bảo Nhật, 33 tuổi, liên tục đổi phương tiện, thay trang phục, di chuyển hơn 450 km định trốn sang Lào nhưng bị bắt.

Hơn 15h Tết Dương lịch, Nhật đeo khẩu trang đen, mặc áo khoác, đội nón lưỡi trai bước vào tiệm vàng ở khu vực chợ Nhân Cơ (Đăk Nông cũ) đề nghị bà chủ tư vấn "mua nữ trang cưới" trị giá khoảng 500 triệu đồng. Suốt quá trình trao đổi, anh ta nhiều lần yêu cầu bà chủ lấy vàng ra xem rồi lại cất vào tủ, như một khách hàng kỹ tính.

Đến lần cuối, Nhật đề nghị mang toàn bộ số nữ trang đã chọn ra để chụp hình và tính giá.

Chủ tiệm cho biết, khi vừa hoàn tất việc báo giá thì một khách nữ vào nhờ tư vấn. Chỉ trong khoảnh khắc chị đặt số nữ trang xuống, gã đàn ông bịt khẩu trang lập tức vơ lấy toàn bộ, bỏ chạy.

"Tôi la 'cướp' thì người này đã lao ra ngoài, đóng sập cửa", chủ tiệm kể. Chị cùng người bạn chạy theo, hô hoán nhưng gã cướp đã tẩu thoát.

Nghi phạm Nhật khi gây án. Ảnh cắt từ camera quan sát tiệm vàng

Lẩn trốn như 'tắc kè hoa'

Chỉ khoảng 5 phút sau khi nhận tin báo, hiện trường tiệm vàng ở xã Nhân Cơ được phong tỏa. Công an xã lập tức chốt chặn các ngả đường, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ để phối hợp truy bắt.

Từ lời trình bày của chủ tiệm vàng và các khung hình trích xuất từ camera, dấu vết cho thấy người gây án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm che giấu thân phận: đeo khẩu trang, mặc nhiều lớp áo, ngụy trang biển số xe máy. Khi rời hiện trường, người này di chuyển vòng vèo qua nhiều tuyến đường, vứt xe máy gắn biển số giả vào lùm cây tại bãi đất trống, chủ ý đối phó việc truy xét của cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp công an các xã trên toàn tỉnh triển khai vây bắt, đón lõng, chốt chặn nhiều hướng. Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự cùng lực lượng hình sự của nhiều địa phương tham gia rà soát những người liên quan hoặc có dấu hiệu nghi vấn, mở rộng vòng truy tìm nghi phạm.

Qua sàng lọc, cái tên Phan Bảo Nhật, ngụ xã Nhân Cơ, dần nổi lên. Tuy nhiên, việc truy bắt gặp nhiều khó khăn do cách đối phó tinh vi của nghi phạm. Theo Thiếu tá Tạ Đình Sơn, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Nhật liên tục thay đổi phương thức di chuyển để né tránh sự truy xét.

Thay vì sử dụng xe máy cá nhân, Nhật di chuyển bằng taxi theo từng chặng ngắn. Mỗi lần lên, xuống xe, nghi phạm đều chọn những khu vực hẻo lánh, vắng nhà dân, không có camera an ninh, rồi tiếp tục bắt chuyến khác để rời đi.

Để đánh lạc hướng việc nhận dạng, Nhật mặc cùng lúc ba lớp áo. Trong suốt hành trình di chuyển, nghi phạm liên tục thay đổi trang phục, khiến đặc điểm bên ngoài biến đổi, buộc lực lượng truy xét phải lần theo từng dấu vết nhỏ.

Phan Bảo Nhật tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Tiến

Sa ngã vì nợ nần

Cuộc bám đuổi kéo dài đến rạng sáng 4/1. Sau hơn 50 giờ truy tìm, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nhật khi đang lẩn trốn trên đường Hùng Vương, xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi - cách hiện trường gây án hơn 450 km và cách cửa khẩu Bờ Y giáp Lào khoảng 8 km.

Tại cơ quan công an, Nhật thừa nhận hành vi phạm tội. Người này khai vài năm gần đây làm ăn thua lỗ, phải vay mượn nhiều nơi. Do có công việc ổn định và gia đình sinh sống tại địa phương, Nhật dễ dàng vay tiền, song lãi mẹ đẻ lãi con khiến mất khả năng chi trả.

Gần Tết, cảm thấy gia đình khổ vì mình, rơi vào bế tắc và liên tục bị chủ nợ thúc ép, Nhật nảy sinh ý định cướp tài sản.

"Vì sự ích kỷ và thiếu suy nghĩ, tôi đã gây ảnh hưởng đến nhiều người", Nhật nói, đồng thời gửi lời xin lỗi đến chủ tiệm vàng và lực lượng công an điều tra.

Phan Bảo Nhật đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giam để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Tang vật vụ án. Ảnh: Lê Tiến

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tránh lơ là tạo điều kiện cho kẻ gian ra tay.

Trường Hà - Lê Tiến