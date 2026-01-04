Nghi phạm cướp vàng ở Lâm Đồng bị bắt khi định trốn sang Lào

Phan Bảo Nhật, 33 tuổi, bị bắt tại cửa khẩu Bờ Y khi chuẩn bị trốn sang Lào, sau hơn 60 giờ cướp giật vàng của bà chủ tiệm ở chợ Nhân Cơ.

Nhật, ngụ xã Nhân Cơ, bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ rạng sáng 4/1, theo Công an tỉnh Lâm Đồng.

Phan Bảo Nhật (giữa) lúc bị bắt. Ảnh: Lê Tiến

Khoảng 4h30, trinh sát phát hiện Nhật tại khu vực cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum cũ). Anh ta bị khống chế cách nơi gây ra vụ cướp giật tiệm vàng hơn 450 km.

Khám xét nhanh tư trang Nhật mang theo, cảnh sát thu hồi toàn bộ số vàng trị giá gần 500 triệu đồng là tang vật vụ án.

Tang vật vụ án. Ảnh: Lê Tiến

Theo điều tra, chiều 3 hôm trước, Nhật mặc áo khoác xám, đội mũ, đeo kính đen, trùm hai lớp khẩu trang chạy xe máy đến tiệm vàng Toàn Hằng, ở khu vực chợ Nhân Cơ hỏi mua trang sức cưới.

Anh ta đề nghị chủ tiệm đưa nhiều loại để chọn. Bà chủ đưa nhiều món trang sức cho người này xem, lựa chọn và tính tổng tiền. Khi bà vừa báo giá, đặt số vàng xuống để quay sang tiếp một khách khác đang hỏi mẫu, thì kẻ này lập tức chộp lấy toàn bộ số vàng bỏ chạy. Nữ chủ tiệm cùng một người bạn nhà kế bên đuổi theo nhưng bất thành.

Hình ảnh nghi phạm tại tiệm vàng. Ảnh cắt từ video camera an ninh

Nhật đang bị di lý về Lâm Đồng để phục vụ điều tra.

Hoài Thanh - Trường Hà