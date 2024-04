Cướp tấn công nhiều tài xế xe ôm lớn tuổi

Long AnPhạm Văn Cường, 39 tuổi, vờ thuê các tài xế xe ôm lớn tuổi chở đi công việc, đến đoạn đường vắng sẽ đạp ngã xe, hành hung để cướp tài sản.

Sáng 19/4, Cường, quê An Giang, bị Công an huyện Bến Lức bắt về hành vi Cướp tài sản.

Phạm Văn Cường lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa một tuần trước, Cường thuê người đàn ông 53 tuổi chở đến Đức Hòa (Long An) với giá 400.000 đồng. Sau khi hướng dẫn tài xế chạy lòng vòng vào các đoạn đường vắng ở xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, anh ta bất ngờ bóp cổ ông này, cướp xe máy trị giá 24 triệu đồng rồi tẩu thoát.

5 ngày sau, hai tài xế xe ôm 58 tuổi (ngụ Củ Chi, TP HCM) và 66 tuổi (ngụ TP Tân An) tiếp tục đến cảnh sát trình báo bị tấn công cướp xe tại khu vực đường vắng thuộc huyện Bến Lức và Thủ Thừa. Thủ phạm của 3 vụ cướp được miêu tả có nhiều điểm chung.

Phạm Văn Cường cùng 3 xe máy tang vật cướp được. Ảnh: Công an cung cấp

Đến trưa 18/4, trinh sát hình sự Công an huyện Bến Lức phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Cường khi hắn xuất hiện tại xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành (Tây Ninh), di lý về Long An. Kiểm tra nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu hồi 3 xe máy tang vật.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Nam An