Cướp tài sản của người ngồi xe lăn

Quảng NamHà Văn Hy đi xe máy giật lấy điện thoại và hơn 3 triệu đồng của người đi xe lăn bán vé số.

Hy, 23 tuổi, xã Tam An, huyện Phú Ninh được bàn giao cho Công an TP Tam Kỳ để điều tra hành vi Cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết ngày 6/4.

Cướp giật tài sản của người khuyết tật bán vé số Camera anh ghi lại Hy thực hiện cướp giật tài sản. Video: Công an cung cấp

Theo điều tra, chiều 4/4 Hy đi xe máy trên nhiều tuyến đường TP Tam Kỳ tìm kiếm "con mồi". Trên đường Nguyễn Chí Thanh, phát hiện một người khuyết tật đang ngồi trên xe lăn bán vé số, Hy chạy xe máy từ phía sau đến cướp một điện thoại di động và hơn 3,1 triệu đồng.

Sự việc được trình báo đến nhà chức trách. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra các hệ thống camera giám sát trên địa bàn TP Tam Kỳ. Từ hình ảnh ghi lại, cảnh sát xác định nghi phạm.

Camera an ninh ghi lại Hy cướp giật tài sản và sau khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Sau ba giờ, Hy bị bắt. Khai báo với công an, Hy nghiện ma túy, do không có tiền tiêu xài nên gây án.

Đắc Thành