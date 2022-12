Cướp tài sản của người giúp mình

Đăk LăkNguyễn Văn Đức, 25 tuổi, nhờ người phụ nữ chở đi công việc nhưng sau đó dùng dao khống chế, trói, cướp toàn bộ tài sản.

Ngày 19/12, Đức bị Công an huyện Ea H'leo bắt về hành vi Cướp tài sản. Nghi can có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và đang trốn truy nã của Công an huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình.

Nguyễn Văn Đức lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, tối 12/12, Đức nhờ chủ tiệm tóc 29 tuổi ở xã Ea Nam (quen biết trước đó) chở đi lấy xe máy của người bạn. Đến chỗ vắng, hắn bất ngờ dùng dao khống chế người phụ nữ này, lấy băng keo trói tay chân, bịt miệng, rồi cướp tiền, nữ trang vàng, điện thoại, xe tay ga (tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng).

Đức đến Bình Dương bán tài sản cướp được, bỏ trốn về Quảng Bình. Cảnh sát đã lần theo các dấu vết, bắt Đức tại quán karaoke ở thị xã Ba Đồn, di lý về Đăk Lăk để điều tra.

