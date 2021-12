Cướp ngân hàng ở Bình Dương

Trưa 28/12, nam thanh niên mặc áo tay dài, đeo khẩu trang, vào chi nhánh ngân hàng BIDV ở huyện Bàu Bàng, rút quả nổ đe doạ các nhân viên, cướp đi vài trăm triệu đồng.

Chi nhánh ngân hàng xảy ra vụ cướp, chiều 28/12. Ảnh: Phước Tuấn

Người dân sống gần đó cho biết, tên cướp chạy xe máy không gắn biển số đến, đậu bên hông ngân hàng rồi đi vào trong. Một lúc sau hắn chạy ra, phóng lên xe nổ máy tẩu thoát, làm rơi mũ bảo hiểm và áo mưa. Bảo vệ ngân hàng đuổi theo nhưng không kịp.

Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Bàu Bàng đã bắt được nghi can, thu giữ vật giống lựu đạn (chưa xác định chủng loại) và một số tang vật khác anh ta phi tang gần hiện trường.

Cơ quan điều tra đang làm rõ anh ta có hay không đồng phạm.

Hiện trường tên cướp phi tang một số đồ cá nhân. Ảnh: Phước Tuấn

* Tiếp tục cập nhật.

Phước Tuấn