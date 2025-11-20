Cướp dây chuyền trong trường học của con

TP HuếThấy bé gái học lớp 1 mang sợi dây chuyền vàng đứng một mình trong lớp, Lê Văn Hải, 26 tuổi, đã giật lấy.

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt Lê Văn Hải trú tại Thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, thành phố Huế, để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, theo khoản 2, điều 170 Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hồng Nhung

Khoảng 6h40 ngày 17/11, Hải chở con gái đến Trường Tiểu học Vinh An 1, xã Phú Vinh. Khi đưa con vào lớp, Hải thấy cháu My, cùng khối lớp 1, đi ngang qua trên cổ đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện cháu My ở một mình trong lớp, Hải áp sát từ phía sau, dùng tay giật sợi dây chuyền.

Công an điều tra và đã lần ra thủ phạm là Hải.

Công an khuyến cáo phụ huynh không để con mang tài sản có giá trị lớn trên người để tránh bị những kẻ có ý đồ xấu chú ý, gây nguy hiểm tính mạng và tâm lý.

Võ Thạnh