Cướp cải trang thành cảnh sát, kích nổ xe bọc thép chở tiền

ItalyNhóm cướp có vũ trang giả làm cảnh sát chặn đường xe bọc thép chở tiền, đấu súng và cho nổ phương tiện giữa cao tốc.

Cao tốc 613, vùng Puglia miền nam Italy, sáng 9/2 náo loạn khi nhóm cướp gồm 6-10 thành viên giả làm cảnh sát để khống chế một xe bọc thép vận chuyển tiền thuộc công ty Battistolli.

Video được người dân ghi lại cho thấy nhóm nghi phạm dùng một xe bán tải và một xe tải nhỏ chắn ngang các làn đường. Các tay súng mặc trang phục liền thân màu trắng, đội mũ trùm mặt đen, trang bị súng trường tự động di chuyển giữa các phương tiện để áp sát xe bọc thép. Theo lời kể của nhân chứng, nhóm cướp còn phóng hỏa một số phương tiện để tạo thành "lá chắn lửa" ngăn những xe khác tiếp cận.

Khi đã áp sát được mục tiêu, một thành viên trong nhóm đặt thiết bị nổ lên thân xe bọc thép, chạy ra xa rồi kích nổ. Một vụ nổ lớn xảy ra, mảnh vỡ văng khắp mặt đường và khói đen dày đặc bao trùm khu vực.

Cướp xe tiền tại Italy Khoảnh khắc băng cướp cho nổ xe bọc thép chở tiền tại Italy ngày 9/2. Video: X/RadioGenoa

Cảnh sát bị băng cướp bắn trả khi tiếp cận hiện trường và buộc phải nấp sau loạt ôtô trên đường. Một xe tuần tra bị trúng ba viên đạn, trong khi một phương tiện khác bị tông mạnh.

Giới chức địa phương xác nhận không có thương vong đối với cảnh sát, nhân viên bảo vệ xe tiền hay dân thường. Dù vụ nổ có sức công phá lớn, cơ chế bảo hộ trong xe đã được kích hoạt khiến nhóm cướp không thể lấy được tiền mặt.

Sau khi rời hiện trường, nhóm nghi phạm cướp xe của dân thường để qua mặt các chốt chặn, né các dải đinh chặn đường và thoát thân. Cảnh sát sau đó chặn một chiếc xe chạy tốc độ cao ở khu vực lân cận và bắt hai nghi phạm. Một nghi phạm khác bị bắt sau khi bỏ xe và chạy trốn trong khu vực nông thôn.

Cảnh sát khẳng định vụ cướp bất thành và nhóm này không lấy được tiền. Một chiến dịch truy bắt quy mô lớn đang được triển khai để truy tìm các nghi phạm còn lại, với trực thăng giám sát, tăng cường lực lượng tuần tra và lập các chốt kiểm soát trên toàn vùng.

Nicola Magno, tổng thư ký hiệp hội cựu cảnh sát vùng Puglia, nói sự việc là ví dụ điển hình về tội phạm bạo lực nghiêm trọng ở khu vực. Truyền thông Italy cho rằng các nghi phạm đến từ khu vực Foggia, thành phố khoảng 150.000 dân, nơi được biết đến là "địa bàn" của các băng nhóm chuyên thực hiện những vụ cướp xe.

Thanh Danh (Theo News.com.au, Standard)