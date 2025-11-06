Cướp biển nã súng chống tăng, đổ bộ tàu dầu gần Somalia

Tàu dầu Hellas Aphrodite bị nhóm cướp biển tấn công bằng súng máy và súng chống tăng khi đang di chuyển ngoài khơi Somalia.

Công ty vận tải hàng hải Hy Lạp Latsco hôm nay thông báo tàu dầu Hellas Aphrodite, treo cờ Malta, bị tấn công ngoài khơi Somalia khi đang trong hành trình từ Ấn Độ đến Nam Phi. Nhóm cướp biển tiếp cận bằng xuồng cao tốc, khai hỏa súng máy và súng chống tăng trước khi đổ bộ lên tàu.

Công ty tư vấn an ninh hàng hải Ambrey cho biết nhóm cướp biển xuất phát từ một tàu cá treo cờ Iran, dường như bị chiếm gần đây và sử dụng làm "tàu mẹ" để tiến hành các vụ cướp.

Tàu dầu Hellas Aphrodite do công ty Latsco của Hy Lạp vận hành. Ảnh: Marine Traffic

24 thành viên thủy thủ đoàn sơ tán đến "phòng an toàn", khu vực được gia cố đặc biệt để đối phó những cuộc tấn công. Tuy nhiên, tàu không có lực lượng an ninh vũ trang đi kèm. "Toàn bộ 24 thuyền viên đều an toàn, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên", Latsco cho biết.

Công ty Hy Lạp đang phối hợp với lực lượng nhiều nước để bảo vệ tàu và thủy thủ đoàn, nhưng không công bố liệu nhóm cướp biển đã rút khỏi tàu Hellas Aphrodite hay chưa. Chiến dịch Atalanta, gồm các tàu hải quân châu Âu làm nhiệm vụ chống cướp biển ở vùng Sừng châu Phi, thông báo "một đơn vị đang ở gần hiện trường và sẵn sàng hành động nếu cần thiết".

Lực lượng hải quân thuộc Liên minh châu Âu (EU) trước đó cũng triển khai một tàu chiến đến khu vực để đảm bảo an ninh, sau khi phát hiện cướp biển di chuyển giữa các vùng biển Somalia.

Vị trí Somalia. Đồ họa: Wikimedia

Nạn cướp biển Somalia từng leo thang nghiêm trọng vào năm 2011 với 237 vụ tấn công, gây thiệt hại khoảng 7 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu.

Những vụ cướp đang có dấu hiệu tăng trở lại, sau nhiều năm giảm mạnh nhờ các chiến dịch tuần tra quốc tế và chính quyền Somalia được củng cố. Trong năm 2024, có 7 vụ tấn công được ghi nhận ngoài khơi Somalia.

Giới chuyên gia cho rằng tình hình bất ổn do lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ đã khiến các tuyến vận tải biển phải chuyển hướng qua khu vực ngoài khơi Somalia, tạo điều kiện cho cướp biển hoạt động trở lại.

Thanh Danh (Theo Reuters, AP)