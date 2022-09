Cướp bằng tương ớt

TP HCMNguyễn Bình An, 27 tuổi, thuê xe ôm chở đến đoạn đường vắng rồi bất ngờ tạt tương ớt vào mặt tài xế, tấn công cướp xe.

Tạt tương ớt vào mặt xe ôm để cướp Tên cướp tạt tương ớt tài xế, giằng co cướp xe. Video: Camera an ninh

Ngày 22/9, Nguyễn Bình An bị Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an quận 12 bắt về hành vi Cướp tài sản.

Nguyễn Bình An tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Rạng sáng 3 hôm trước, An đón xe ôm của anh Tân, 30 tuổi, từ quận Bình Tân sang quận 12. Đến đoạn vắng trên đường HT45 (phường Hiệp Thành, quận 12), anh ta nói tài xế dừng xe rồi bất ngờ hất chai tương ớt pha loãng vào mặt.

Tài xế tri hô, loạng choạng nhưng cố giữ xe. Tuy nhiên, An kéo lại, đánh cướp xe. Giằng co gần 30 giây, An rút dao doạ chém khiến anh Tân phải buông tay. Toàn bộ vụ cướp được camera an ninh ghi lại.

Cảnh sát trả lại xe (đã bị tên cướp tháo biển số) cho anh Tân. Ảnh: Nhật Vy

Phòng cảnh sát Hình sự sau đó phối hợp Công an quận 12 truy bắt thủ phạm, phát hiện An đang trốn tại tỉnh Trà Vinh. Chiếc xe máy được thu hồi, trả lại cho bị hại.

Vui mừng khi nhận lại xe, anh Tân cảm ơn các trinh sát, cho biết: "Đây là phương tiện kiếm sống cho cả gia đình tôi".

Quốc Thắng