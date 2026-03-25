Cướp bắn trọng thương bảo vệ gốc Việt tại cây ATM ở Texas

Một tay súng tiếp cận cây ATM ở thành phố Conroe, bắn trọng thương bảo vệ gốc Việt 59 tuổi rồi mang hộp tiền chạy trốn.

Vụ cướp có vũ trang xảy ra vào khoảng 8h20 ngày 23/3 tại máy ATM của ngân hàng Bank of America ở khu 1900 đường North Frazier, thành phố Conroe, bang Texas.

Video từ camera an ninh của một cơ sở kinh doanh gần đó cho thấy một chiếc xe bán tải sáng màu dừng đỗ cạnh máy ATM, một người đàn ông bước xuống, dừng lại một phút rồi rời đi.

Cảnh sát sau đó nhận được tin báo về vụ nổ súng. Khi đến hiện trường, họ phát hiện Quang Truong, 59 tuổi, nhân viên bảo vệ của Brinks, công ty Mỹ chuyên vận chuyển tiền mặt cho các trụ ATM, bị trúng đạn ở vùng thân. Ông Truong được sơ cứu và đưa tới bệnh viện gần đó để phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch.

Cây ATM của Bank of America nơi xảy ra vụ nổ súng ngày 23/3. Ảnh: ABC13

Trong lúc phong tỏa hiện trường, cảnh sát đã nhận được tín hiệu định vị của các hộp tiền bị lấy khỏi máy ATM. Giới chức sau đó xác định được phương tiện của nghi phạm là một chiếc Dodge màu xám đang chạy theo hướng bắc trên cao tốc I-45.

Cảnh sát thành phố Conroe và hạt Montgomery đã phối hợp chặn xe nghi phạm tại phía nam đường FM 830. Nhưng trước lực lượng chức năng tiếp cận, nghi phạm 41 tuổi đã dùng súng tự sát. Cảnh sát chưa công bố danh tính của người này.

Giới chức đang mở rộng điều tra cùng FBI, cho biết số tiền bị cướp đã được thu hồi.

Hiện trường vụ nổ súng tại thành phố Conroe, bang Texas. Ảnh: ABC13

Đức Trung (Theo ABC13, AP, CBS News)