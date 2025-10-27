Cướp 460 tờ vé số của người khuyết tật

Gia LaiNguyễn Hữu Đức, 23 tuổi, bị cáo buộc giật 460 tờ vé số và túi xách chứa điện thoại, tiền của người phụ nữ ngồi xe lăn.

Ngày 27/10, Đức bị Công an phường Quy Nhơn tạm giữ về hành vi Cướp giật tài sản và củng cố hồ sơ, chuyển Công an tỉnh Gia Lai thụ lý.

Nguyễn Hữu Đức cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Quy Nhơn

Theo điều tra, khuya 25/10, thấy người phụ nữ (54 tuổi, khuyết tật ở chân) ngồi xe lăn bán vé số trên đường Trần Cao Vân, Đức liền tiếp cận. Anh ta vờ mua rồi giật cọc vé số và túi xách của người bán.

Đức bị bắt sau gần 24 giờ gây án. Công an đã thu tang vật là 460 tờ vé số kiến thiết trị giá 4,6 triệu đồng; một túi xách có một điện thoại di động và 2,5 triệu đồng.

Trần Hóa