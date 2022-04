Cường Seven phát hành ca khúc nhạc house

Cường Seven ra mắt ca khúc "Love is blind", với dòng nhạc house anh theo đuổi trong thời gian tới.

*Audio "Love is blind" - Cường Seven

Ca khúc nói về chàng trai trót rơi vào lưới tình của cô nàng quyến rũ, do rapper Quân R.E.V (Hoàng Lê Quân) sáng tác. Lúc đầu, tác giả định hình phong cách cho Love is blind là rap, hip-hop, sau đó được Cường Seven chỉnh sửa, thay đổi cho phù hợp với chất giọng. Ca sĩ cùng nhà sản xuất âm nhạc Jimi, Bill Huỳnh thực hiện bản phối cho bài hát theo thể loại house mang tính chất sôi động, được tạo bởi những âm thanh đặc trưng là trống và bass dồn dập. Thể loại nhạc này được sáng tạo bởi các DJ và nhà sản xuất âm nhạc xuất thân từ giới underground tại Chicago thập niên 1980.

"Tôi quan sát thấy ở thị trường trong nước chưa có quá nhiều người theo đuổi và ra mắt các sản phẩm về nhạc house. Hầu hết, họ remix các bài hát đi diễn ở bar, club. Đây xem như một lợi thế của tôi trên con đường này và sẽ tập trung toàn bộ năng lượng của mình để phát triển", Cường Seven cho biết.

Ca sĩ Cường Seven ra mắt ca khúc mới "Love is blind", ngày 13/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vài năm gần đây, ca sĩ chủ yếu đóng phim, ít hoạt động âm nhạc. Anh cho biết có khoảng thời gian loay hoay, không xác định được hướng đi. Sau khi thử nghiệm nhiều thể loại như: RnB, tropical hay electro, anh thấy house là phù hợp nhất. Cường Seven thường xuyên luyện thanh nhạc và theo học ca sĩ Đinh Tuấn Hùng (nhóm Microwave) cách xử lý theo kiểu khàn khàn của rock. Ca sĩ muốn màu giọng của mình có chút phong trần, từng trải. Sau khi phát hành Love is blind, Cường Seven sẽ thực hiện minishow tại TP HCM và ra mắt album mới.

Ca sĩ sinh năm 1990, xuất thân từ nhóm SpaceSpeaker gồm những gương mặt như: Touliver, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee, Binz... Năm 2012, anh được khán giả yêu thích với ca khúc Beautiful girls (Young Uno). Ngoài ca hát, Cường Seven từng đóng phim Yolo, Lôi báo...

Hoàng Dung