Cuồng ghen với vợ đang mang bầu

Tiền GiangNguyễn Văn Tuyền, 35 tuổi, bị phạt 14 năm tù, sau hơn một năm chém trọng thương vợ đang mang bầu vì ghen tuông vô cớ.

Ngày 26/9, Tuyền bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạm tội Giết người và Hủy hoại tài sản; bồi thường cho vợ 133 triệu đồng chi phí điều trị, tài sản bị thiệt hại...

Theo HĐXX, bị cáo vì ghen vô cớ mà chém vợ nhiều nhát vào vùng trọng yếu dù biết đang mang thai. Việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo, do đó cần xử lý nghiêm.

Nguyễn Văn Tuyền tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, ngày 16/8/2021, trong lúc to tiếng do nghi vợ, 34 tuổi, có tình cảm với người khác, Tuyền cầm đâm dao trúng ngực vợ. Khi nạn nhân bỏ chạy, anh ta lấy con dao khác đuổi theo, chém nhiều nhát đến khi chị này ngã gục. Tuyền còn chém vào chân một người hàng xóm đến can ngăn.

Anh ta sau đó về phòng trọ khóa trái cửa, dùng dao tự tử và rồi đốt xe máy của vợ. Người dân xung quanh phá cửa phòng, dập lửa, đưa Tuyền và hai nạn nhân đi cấp cứu.

Vợ Tuyền bị chém 19 nhát, mang thương tật 42% và sảy thai 11 tuần tuổi. Người hàng xóm bị thương nhẹ nên không yêu cầu giám định thương tích.

Nam An