Cuồng ghen, không buông tha người tình cũ

Hà NộiNguyễn Hoài Nam ghen với hạnh phúc mới của "vợ cũ", rủ người mang dao phóng lợn đi truy sát "tình địch".

Nam vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Giết người, theo điểm a, n, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt lên tới án tử hình.

Nghi phạm Nam, 21 tuổi và chị Ngọc, 25 tuổi, chia tay tháng 5/2019, sau một năm có con chung. Biết chị Ngọc có bạn trai mới Vũ Tiến Đạt, Nam ghen, nhiều lần gọi điện thoại chửi bới. Ngày 20/10/2019, hai người đàn ông đã hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn, cáo trạng nêu.

0h ngày 22/10/2019, anh Đạt cùng chị Ngọc và 5 người ngồi uống nước ở ngã tư phố Núi Trúc - Kim Mã thì Nam gọi điện thoại hẹn gặp. Anh Đạt đồng ý, bảo nhóm bạn nam sang vỉa hè đối diện ngồi, còn mình ngồi với chị Ngọc và một bạn nữ khác, đợi Nam đến.

Khoảng 1h, Nam tới nơi, thấy hai nhóm bạn của "tình địch" ngồi hai bên vỉa hè. Theo cáo trạng, nghĩ bị phục đánh, Nam quay về nhà chuẩn bị 2 con dao, rủ thêm 3 người mang 3 dao phóng lợn đến điểm hẹn.

Nam lại gần dùng ghế nhựa đập vào đầu anh Đạt, truy đuổi song bất thành. Khi được ba người ngồi bên đường tới can can, nhóm Nam dùng dao phóng lợn và dao bầu đánh lại. Hậu quả, một người tổn hại 26%, một người tổn hại 8% sức khoẻ, người còn lại bị tổn thương gan, chưa giám định do vắng mặt tại địa phương.

VKSND Hà Nội xác định Nam đã dùng hai loại hung khí để đâm và giúp sức đồng bọn đâm một nạn nhân khác. Ba đồng phạm Nguyễn Huy Hải, Nguyễn Tiến Quyết và Trần Nam Trường, cùng 22 tuổi, đã bỏ trốn sau khi gây án. Cơ quan điều tra quyết định tách vụ án để ra quyết định truy nã, điều tra và xử lý.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm chị Ngọc và anh Đạt hẹn gặp Nam để giải quyết mẫu thuẫn, không có mục đích gây rối, không mang theo hung khí, bị Nam dùng ghế nhựa đánh trước nên không phạm tội Gây rối rật tự công cộng, không bị đề cập xử lý.

Nguyễn Hưng - Hải Thư