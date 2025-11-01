Cưỡng đoạt hơn 21 tỷ đồng của chủ nợ

Đăk LăkLù Thị Quyên Di, 41 tuổi, cùng hai người lên kế hoạch đe dọa, ép chủ nợ viết giấy xóa nợ 21,5 tỷ đồng,

Ngày 1/11, Lù Thị Quyên Di; Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Phú) và Đặng Đình Mạnh (44 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Lù Thị Quyên Di (giữa) cùng 2 đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, từ tháng 10/2024 đến 9/2025, Di nhiều lần vay tiền của người phụ nữ 48 tuổi ở cùng xã để đáo hạn ngân hàng và nợ lại 21,5 tỷ đồng

Do muốn chiếm đoạt số tiền trên để không phải trả nợ, giữa tháng 9, Di, Trang và Mạnh bàn bạc, dàn dựng cảnh đe dọa đang làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của chủ nợ đến công an.

Nhóm này yêu cầu người phụ nữ phải viết giấy xóa nợ 21,5 tỷ đồng mà Di đã vay. Lo sợ, nạn nhân đến nhà Di viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền trên và sau đó đến công an trình báo.

Trần Hóa