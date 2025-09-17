Cưỡng chế tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo để xử lý nợ vào tuần sau

Sau hai lần tạm hoãn cưỡng chế tàu cao tốc Mai Linh Express nhưng công ty chủ quản không trả nợ theo bản án, cơ quan thi hành án thông báo sẽ cưỡng chế ngày 23/9.

Ngày 17/9, cơ quan Thi hành án dân sự Cần Thơ đã có thông báo việc cưỡng chế kê biên tài sản đối với Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô (đường Lý Thái Tổ, phường Hưng Phú). Tài sản bị kê biên là tàu cao tốc chở khách Mai Linh Express dài 40 m, rộng hơn 10 m, tổng công suất máy chính 3.220 KW, được đóng năm 2019. Hiện, tàu neo đậu tại Nhà máy X55 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân) tại Cần Thơ.

Dự trù chi phí cưỡng chế kê biên mà Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô phải chịu là hơn 41 triệu đồng. Nếu phía công ty vắng mặt hoặc không thực hiện việc ủy quyền hợp pháp thì việc cưỡng chế vẫn được tiến hành theo quy định.

Tàu cao tốc chở khách mang tên Mai Linh Express. Ảnh: An Bình

Tàu Mai Linh Express từng khai thác tuyến vận chuyển hành khách đường thủy TP Cần Thơ - Côn Đảo (hiện thuộc TP HCM) từ năm 2021. Tuy nhiên, tàu nhiều lần tạm ngừng hoạt động, rồi hoạt động lại vào các năm 2022, 2024 và tiếp tục dừng cho đến nay.

Theo bản án được thi hành, người đàn ông 43 tuổi khởi kiện Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô vì vi phạm hợp đồng vay vốn. Do quen biết, ông cho công ty vay 1 tỷ đồng từ ngày 14/8/2023 đến 31/12/2023, với lãi suất 12% mỗi năm. Tuy nhiên, công ty không trả nợ gốc và lãi như cam kết.

Sau khi bị kiện, doanh nghiệp có trả 220 triệu đồng rồi dừng lại đến nay. Dù tòa án nhiều lần triệu tập hợp lệ, phía Mai Linh Tây Đô không tham gia hòa giải và vắng mặt tại phiên xử mà không có lý do.

Hôm 12/6 và 21/8, cơ quan thi hành án đã hai lần gửi thông báo về việc cưỡng chế tài sản này. Tuy nhiên, ông Đồng Ngọc Danh, Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô có đơn xin tạm hoãn đến ngày 5/10 để doanh nghiệp thỏa thuận với nhà đầu tư, trả nợ.

Ông cho biết công ty hiện không còn khả năng vận hành và coi giữ tàu, hiện tàu cũng đã hết hạn kiểm định. Đơn vị đang được hỗ trợ từ nhà đầu tư bảo quản tàu và đang đạt được thỏa thuận trả nợ thay. Ngoài ra, tàu Mai Linh Express cũng nhận nguồn tài trợ từ Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ, là vốn của thành phố. Trong trường hợp xảy ra sự cố, có thể ảnh hưởng đến vốn của quỹ trên 31 tỷ đồng.

An Bình