Cuộn thép hàng chục tấn rơi xuống đường đè bẹp xe máy

TP HCMXe container chở thép khi ôm vòng xoay bất ngờ bị đứt xích, khiến hai cuộn nặng hàng chục tấn lăn xuống đường đè bẹp quầy bán vé số, xe máy, trưa 22/8.

Khoảng 10h, container biển số Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chạy trên đường Hắc Dịch - Tóc Tiên hướng về xã Hắc Dịch. Khi qua vòng xoay Tân Thành, dây xích chằng buộc đứt, làm hai trong ba cuộn thép rơi xuống.

Cuộn thép đè xe máy sau khi tông vào tủ vé số. Ảnh: Minh Bằng

Một cuộn lăn hàng chục mét lên vỉa hè, tông sập quầy vé số rồi dừng lại khi đè lên xe máy dựng trước cửa siêu thị điện máy. Cuộn còn lại nằm giữa đường.

"Tôi đang bán vé số thì nghe tiếng động mạnh, nhìn ra thấy cuộn thép lăn tới liền bỏ chạy. Quầy vé số và xe máy của tôi bị hư hỏng", chủ quầy kể.

Một cuộn thép dừng ở mép đường. Ảnh: Minh Bằng

CSGT sau đó có mặt xử lý hiện trường, di dời các cuộn thép.

Tình trạng thép cuộn rơi khỏi xe đầu kéo thường xuyên xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, song hiện chưa có quy định cụ thể về chằng buộc mặt hàng này.

Trường Hà - Đình Văn