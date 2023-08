Cuộn thép 20 tấn đè sụp cabin xe đầu kéo

TP HCMXe đầu kéo chở cuộn thép nặng khoảng 20 tấn đến giao lộ ở quận 7 bất ngờ đứt xích đè sụp cabin, chiều 4/8.

Cuộn thép đè sụp cabin xe đầu kéo. Ảnh: Hồ Đinh

Khoảng 15h, nam tài xế lái xe đầu kéo chở cuộn thép chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ hướng từ cầu Phú Mỹ về huyện Bình Chánh. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Văn Nghị, phường Tân Phong, xe thắng gấp khiến dây xích buộc hàng trên rơ-moóc bị đứt. Cuộn thép lăn về phía trước đè sụp cabin. Tài xế mở cửa cabin thoát ra ngoài, không bị thương.

Cabin xe đầu kéo bị hư hỏng cùng rơ-moóc chắn ngang giao lộ khiến giao thông ùn ứ. Đội CSGT Nam Sài Gòn đã đến ghi nhận hiện trường, cẩu cuộn thép để di dời. Qua kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn, âm tính ma tuý. Người này khai do tránh va chạm với một xe khác nên thắng gấp khiến dây xích bị đứt.

Hồi tháng 5, một cuộn thép cũng đè cabin biến dạng sau đó rơi xuống vỉa hè ở TP Dĩ An, Bình Dương. Sự cố do xe chở cuộn thép xảy ra phổ biến ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai gây nguy hiểm, song đến nay chưa có quy định chằng buộc mặt hàng và cùng xử lý vi phạm để đảm bảo an toàn.

Đình Văn