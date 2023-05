Cuốn băng 'địa ngục' khiến sát thủ khét tiếng phải trả giá

MỹBộ đôi Lawrence Bittaker - Roy Norris hãm hiếp và sát hại 5 cô gái trong chiếc xe tải có tên "Máy giết người", ghi lại cảnh gây án bằng nhiều cuốn băng, năm 1979.

Lawrence Bittaker, sinh năm 1940, và Roy Norris, sinh năm 1948, lớn lên trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Bố Lawrence rời bỏ gia đình khi hắn còn nhỏ, còn người mẹ nghiện rượu thường bỏ bê hai con. Hai anh em Lawrence bị tách ra, do họ hàng nhận nuôi nhưng sống thiếu tình thương. Trong khi đó, Roy được cho là có một tuổi thơ tương đối hạnh phúc và bình thường.

Dẫu trưởng thành trong điều kiện khác biệt, cả hai cùng gặp nhau trong nhà tù San Luis Obispo, California. Lawrence ngồi tù vì đâm một người đàn ông, Roy tấn công tình dục nhiều người. Hai bạn tù trở nên gắn bó vì cùng sở thích bệnh hoạn cưỡng hiếp và tra tấn. Sau khi lần lượt được ân xá vào năm 1978 và 1979, Lawrence và Roy chuyển đến Los Angeles, liên lạc lại với nhau để biến những tưởng tượng đồi trụy thành hiện thực.

Họ mua một chiếc xe tải, đặt tên là "Máy giết người", điều chỉnh xe theo nhu cầu như cách âm, thêm radar cảnh sát, ổ khóa có thể vô hiệu hóa từ bên trong, tấm dán cửa sổ, một chiếc giường và hộp dụng cụ tra tấn. Sau đó, họ chạy thử nghiệm, mời phụ nữ quá giang cho đến khi đủ tự tin thực hiện kế hoạch.

Phía sau chiếc xe tải bộ đôi sát thủ dùng để bắt cóc, tra tấn các nạn nhân. Ảnh: Murderpedia

Lucinda Schaefer, 16 tuổi, là nạn nhân đầu tiên của bộ đôi, bị bắt cóc vào tháng 6/1979 khi đang đi bộ về nhà. Họ đưa thiếu nữ lên xe tải đến dãy núi San Gabrie và thi thể của cô không bao giờ được tìm thấy.

Andrea Hall, 18 tuổi, bị bắt cóc vào tháng 7/1979 khi đi nhờ xe từ bãi biển về nhà. Roy trốn dưới gầm giường ở phía sau để Andrea bước lên xe mà không nghi ngờ. Sau đó, Roy tấn công thiếu nữ, Lawrence ép nạn nhân lên một ngọn đồi, chụp ảnh khiêu dâm rồi sát hại. Thi thể của Andrea cũng không bao giờ được tìm thấy.

Jacqueline Gilliam, 15 tuổi, và Leah Lamp, 13 tuổi, là hai nạn nhân tiếp theo. Bộ đôi sát thủ chụp ảnh khỏa thân của Jacqueline và ghi lại cảnh cưỡng hiếp. Một phần thi thể của hai cô được tìm thấy dưới đáy vực.

Nạn nhân cuối cùng, Shirley "Lynette" Ledford, 16 tuổi, bị bắt cóc vào Halloween năm 1979 sau khi đi nhờ xe về nhà sau một bữa tiệc. Thi thể đầy thương tích của cô được một người chạy bộ phát hiện vào sáng hôm sau.

Chuỗi tội ác kéo dài 5 tháng của bộ đôi sát thủ kết thúc nhờ việc Roy không thể giữ miệng. Hắn liên lạc lại với một người bạn cũ và khoe khoang về những gì đang làm cùng Lawrence, cũng như kế hoạch tra tấn các cô gái khác trong tương lai. Người bạn báo cảnh sát.

Những nạn nhân khác may mắn trốn thoát sau các cuộc tấn công cũng báo cảnh sát về chiếc xe tải và hai gã đàn ông. Một người trong đó nhận ra Lawrence và Roy qua ảnh.

Cảnh sát giám sát Roy trong vài ngày trước khi bắt hắn, hôm 20/11/1979. Lawrence gọi điện đến đúng lúc Roy bị bắt nên biết được rằng chính quyền sẽ truy lùng hắn ngay sau đó và lập tức tiêu hủy bằng chứng, bao gồm đoạn băng ghi lại vụ cưỡng hiếp Jacqueline và các bức ảnh. Nhưng hắn bỏ sót một bằng chứng quan trọng: đoạn băng ghi âm cưỡng hiếp và sát hại Shirley.

Khám xét căn hộ của Lawrence, cảnh sát tìm thấy một số bức ảnh sót lại của Jacqueline và Leah. Trong căn hộ của Roy, cảnh sát phát hiện một chiếc vòng tay hắn lấy từ thi thể của Shirley để làm kỷ niệm. Nhà của cả hai còn có ảnh của gần 500 cô gái, hầu hết được chụp lén.

Bên trong xe tải, cảnh sát tìm thấy một chiếc búa tạ, một cuốn sách hướng dẫn chi tiết cách xác định tần số vô tuyến của cảnh sát, hai chiếc vòng cổ thuộc về nạn nhân và đoạn băng ghi âm được mẹ Shirley xác nhận là giọng của con gái mất tích.

Lawrence Bittaker (trái) và Roy Norris sau khi bị bắt năm 1979. Ảnh: State of California

Sau khi bị bắt, Roy thú nhận với cảnh sát, nhưng khẳng định Lawrence là kẻ chủ mưu thực sự đằng sau các vụ giết người. Để đổi lấy một thỏa thuận nhận tội, hắn đồng ý làm chứng chống lại Lawrence và nhận năm tội danh giết người, hai tội danh cưỡng hiếp và cướp tài sản.

Tháng 5/1980, Roy bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 45 năm.

Lawrence không nhận tội, nói rằng các nạn nhân nhận tiền để quan hệ tình dục và chụp ảnh. Tuy nhiên, lời khai của Roy giúp định đoạt số phận của hắn, cũng như những bức ảnh khủng khiếp và đoạn băng dài 17 phút gây sốc về những giờ phút cuối cùng của Shirley.

Đoạn băng kinh hoàng, trong đó có cảnh Shirley la hét và cầu xin tha mạng khi bị tra tấn bằng tua vít, là bằng chứng được phát trong phiên tòa xét xử Lawrence năm 1981. Công tố viên Stephen Kay nói với bồi thẩm đoàn về đoạn băng: "Với những người chưa biết địa ngục là như thế nào, các bạn sẽ biết ngay đây".

Lawrence ngồi vô cảm khi đoạn băng được phát. Trong khi đó, một số bồi thẩm viên gục đầu khóc, chạy khỏi phòng xử án.

"Đoạn băng đó sẽ được sử dụng để thỏa mãn tình dục của chính hắn. Lawrence sẽ muốn nghe lại nó khi nghĩ về những gì hắn đã làm với các nạn nhân", Mary Ellen O'Toole, nhân viên Đơn vị Phân tích Hành vi của FBI, nhận xét. Trước đó, Roy làm chứng rằng Lawrence phát đi phát lại đoạn băng này khi lái xe trong những tuần trước khi bị bắt và coi nội dung là "thực sự hài hước".

Tháng 2/1981, Lawrence bị kết án tử hình với năm tội danh giết người cấp độ một. Một số bồi thẩm viên cho biết gặp ác mộng sau khi nghe đoạn băng và xác nhận đó là một phần lý do khiến họ bỏ phiếu cho án tử hình.

Bồi thẩm viên Gwen Pico nói với truyền thông rằng cô "đã cố gắng giữ một tâm trí cởi mở" nhưng đoạn băng đó "khiến tất cả chúng tôi choáng váng".

Lawrence Bittaker không tỏ chút hối hận nào trong phiên tòa năm 1981. Ảnh: AP

Lawrence kháng cáo nhưng bị bác đơn vào tháng 6/1989. Ngày hành quyết ban đầu được ấn định là 29/12/1989 nhưng hắn liên tục kháng cáo, gây trì hoãn ngày thi hành án.

Lawrence chết trong tù vào năm 2019 ở tuổi 79.

Công tố viên Stephen Kay phát biểu trước tin tức về cái chết của Lawrence: "Tôi buồn vì hắn đánh bại hệ thống luật pháp. Hắn chết một cách tự nhiên, trong khi các nạn nhân của hắn không có cơ hội này. Họ còn cả cuộc đời phía trước, họ sẽ không bao giờ được kết hôn, có con hay cháu".

Roy chết vì nguyên nhân tự nhiên khi đang thụ án ở tuổi 72 vào năm 2020.

Băng ghi âm cưỡng hiếp và tra tấn Shirley thuộc quyền sở hữu của Học viện FBI, chưa bao giờ được công khai. Nó được sử dụng để huấn luyện và giải mẫn cảm cho các đặc vụ FBI trước hiện thực tra tấn và giết người.

Lawrence và Roy được đặt biệt danh là "The Toolbox Killers", bắt nguồn từ các dụng cụ tra tấn trong "hộp đồ nghề" trên xe tải. Vụ án được tái hiện qua các phim tài liệu như The Devil and the Death Penalty (2012), The Toolbox Killer (2021).

Tuệ Anh (Theo Oxygen, True Detective)