'Cuỗm' gần nửa tỷ đồng trong túi xách của chủ shop

Quảng NgãiBà Kim Anh, 54 tuổi, lợi dụng lúc chủ shop quần áo ở chợ Châu Ổ mời khách đã "cuỗm" túi xách có 450 triệu đồng trong cửa hàng.

Ngày 30/1, bà Kim Anh đang bị Công an huyện Bình Sơn tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, hôm 27 Tết (26/1), chủ shop quần áo tại chợ Châu Ổ, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, để túi xách có 450 triệu đồng trong cửa hàng rồi ra ngoài chào mời khách. Khi quay lại, bà phát hiện toàn bộ số tiền trong túi đã biến mất.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bình Sơn phối hợp với Công an thị trấn Châu Ổ tổ chức điều tra. Do hiện trường không có camera an ninh, lượng người ra vào chợ những ngày giáp Tết rất đông, nên việc truy xét gặp nhiều khó khăn.

Đến 21h cùng ngày, cảnh sát xác định Kim Anh là nghi phạm. Khám xét khẩn cấp nơi ở của bà này, lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn 450 triệu đồng cất giấu trong tủ.

Theo cảnh sát, bà Kim Anh từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Văn Linh