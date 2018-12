'Gãy chân vì vợ hàng xóm nói dối' hài nhất tuần qua

'Phục vụ choáng với yêu cầu của thực khách' hài nhất tuần qua / 'Gây thù với bố vợ tương lai vì lấy lòng bạn gái' hài nhất tuần qua

- Tại sao anh nhảy qua cửa sổ? Nếu không cấp cứu kịp thời, chắc anh đã bị thương nặng rồi.

- Vì cô gái nhà kế bên của tôi nói dối.

Bác sĩ trợn mắt:

- Chỉ vì một lời nói dối mà anh định hủy hoại cả cuộc đời mình sao?

Bệnh nhân lắc đầu:

- Không phải vậy! Cô ấy nói là chồng cô ấy đi vắng, nhưng khi chúng tôi đang ở trong phòng thì anh ta lại bất ngờ quay về...

- !?!

Mất vợ vì ông hàng xóm mượn 'máy xén cỏ'

Một người đàn ông than với bác sĩ tâm thần:

- Vợ tôi bị chập mạch hay sao ấy- Lúc nào cô ấy cũng nghĩ cô ấy là một cái máy xén cỏ.

- Rồi sao nữa? - bác sĩ hỏi.

Người đàn ông thở dài:

- Tôi đem chuyện đó nói với ông hàng xóm. Thế rồi một hôm, ông ta mượn ‘cái máy xén cỏ’ của tôi và rồi không bao giờ tôi gặp lại vợ tôi nữa.

- !?!

Vợ hưởng lợi nhờ chồng bủn xỉn

Một đôi tình nhân yêu nhau 10 năm mới quyết định cưới. Sau đêm tân hôn, nàng dâu mới cằn nhằn:

- Anh bủn xỉn quá đi! Chiếc áo cũ rich như thế này mà anh vẫn dùng được ư? Cả đồ đạc trong nhà cũng thế, toàn là đồ lỗi mốt hết cả rồi!

Chồng thủng thẳng:

- Cái tính đó của anh chẳng phải tốt sao?

- Tốt ở điểm nào anh nói đi! – cô vợ bực tức.

Chồng nhún vai:

- Vì tính không ham đồ mới nên 10 năm nay anh chỉ yêu có mỗi mình em đó thôi!

- !?!

Sinh nhật đáng nhớ của đôi vợ chồng lừa đảo

Sinh nhật vợ, anh chồng quyết định đưa bà xã đến một nhà hàng thật sang trọng.

Họ đặt một phòng ăn riêng để có không gian ấm cúng cho hai người. Sau khi gọi món ăn xong, anh chồng thì thầm với phục vụ:

- Khi chúng tôi ăn xong, thì tôi sẽ ra dấu và anh mang bánh sinh nhật ra nhé! Nhớ tắt hết đèn trong phòng, chỉ đốt một cây nến nhỏ thôi. Nếu anh có thể hát bài Happy Birthday luôn thì rất tuyệt, như thế không khí bữa tiệc sẽ thơ mộng hơn rất nhiều. Anh hiểu ý tôi nói rồi chứ? Anh mà làm tốt sẽ có thưởng hậu hĩnh đấy nhé!

Anh phục vụ gật đầu hiểu ý và bắt đầu mang rượu và thức ăn ra cho hai vợ chồng. Họ gọi chai rượu vang Pháp đắt tiền và toàn các món sơn hào hải vị. Sau khi ăn uống no say, anh chồng ra dấu cho phục vụ mang bánh sinh nhật ra. Anh phục vụ làm theo kế hoạch, tắt hết đèn, bưng bánh sinh nhật vừa đi vừa hát:

- Happy birthday to you... Happy birthday to you... Happy birthday...

Hát vừa xong, anh phục vụ mở đèn lên thì thấy trong phòng ăn vắng hoe không còn một ai. Thì ra hai vợ chồng nọ đã biến mất trong lúc anh ta tắt đèn và cố gân cổ lên hát. Anh phục vụ bước vội ra khỏi cửa phòng dõi mắt tìm dáo dác nhưng đôi vợ chồng lừa đảo kia như ‘bóng chim tăm cá’.

Lý do không yêu cầu cao vẫn ế

Con gái than thở với mẹ:

- Chẳng hiểu sao tới tuổi này mà con vẫn không có người yêu. Chẳng lẽ do yêu cầu của con quá cao sao?

- Đúng là yêu cầu cao! - người mẹ gật gù.

Cô con gái hí hửng hỏi:

- Ôi, mẹ cũng thấy yêu cầu của con là cao à? Nhưng đành chịu thôi, ai bảo con gái của mẹ vừa giỏi giang lại xinh đẹp, không thể để mất giá được.

- Không! - người mẹ thở dài lắc đầu - Ý tao nói là bọn con trai bây giờ yêu cầu cao đó!

- !!!

Bác Ba Phi tổng hợp