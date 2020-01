Bạn có cần vẽ sơ đồ để giải câu này dễ dàng hơn không?

Một gia đình nọ có hai anh em trai tạm gọi là A và B, A là anh trai của B. Một gia đình khác lại có hai mẹ con là C và D, C là mẹ D là con. Bây giờ nếu A lấy D, B lấy C. Vậy hỏi B gọi D là gì?

Nancy (st)