Cưới xong tôi phát hiện vợ ngoại tình

Tôi 29 tuổi, làm chung công ty với vợ, đầu năm nay tôi chuyển công ty khác.

Đây cũng là lúc vợ tôi ngoại tình với đồng nghiệp nhỏ hơn hai tuổi. Đồng nghiệp đó đã có người yêu những vẫn tán tỉnh vợ tôi.

Vợ chồng tôi yêu nhau ba năm, vừa cưới đầu tháng bảy. Cưới xong cũng là lúc tôi đọc được tin nhắn vợ mình nhắn tin với đồng nghiệp. Những lúc tôi vô tâm, cô ấy thường gửi cho đồng nghiệp và than phiền, dần dần hai người hẹn hò và được khoảng hai tháng. Họ lấy lý do tăng ca để hẹn hò. Trong quá trình đọc tin nhắn, tôi nhận thấy họ chưa đi quá giới hạn, chỉ dừng ở mức hôn nhau. Khi tôi phát hiện, vợ nói chỉ "cảm nắng", do tôi vô tâm nên mới nhắn tin với đồng nghiệp để được an ủi và vẫn rất thương tôi, mong tôi bỏ qua cho cô ấy.

Đến nay được một tháng rồi, tôi chấp nhận tha thứ nhưng vẫn ám ảnh. Những tin nhắn tình cảm, nhớ thương của hai người cứ in hằn trong đầu tôi. Gần đây, tôi hay bị mất ngủ, ngủ tỉnh giấc và cảm giác bất an, lo lắng liên tục. Bây giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tồi tệ này? Mong bạn chia sẻ, giúp tôi gỡ rối. Tôi cảm ơn nhiều.

Trung

