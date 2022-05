Cuối tuần nặn tò he tại phố đi bộ

Nghệ nhân Đặng Văn Tiên có kinh nghiệm nặn tò he hơn 20 năm. Anh là một trong 65 gương mặt trẻ được Trung ương Đoàn tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc năm 2018. Anh cho biết, cứ cuối tuần là 21 hộ dân ở làng nghề tò he tại Phú Xuyên, Hà Nội lại lên phố đi bộ để bán sản phẩm và tạo không gian vui chơi, tìm hiểu văn hoá tò he cho khách.

"Dù di chuyển 30 km, có hôm còn không bán được con tò he nào nhưng chỉ cần nhìn những miếng bột nặn đầy màu sắc và mọi người vui vẻ ngồi nặn thì tôi cũng vui theo, yêu nghề và muốn quảng bá văn hoá này đến nhiều người", anh cho biết.