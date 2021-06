Cuối tuần miền Bắc nắng nóng

Những ngày qua, miền Bắc mưa rào, giông về chiều tối do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m. Nhiệt độ Hà Nội lúc 13h chiều nay là 33 độ C, giảm 7 độ C so với ngày đầu tuần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) là 21 độ C.

Người dân Hà Nội đi xe máy dưới nắng nóng 40 độ C hôm 20/6. Ảnh: Gia Chính

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ mai rãnh áp thấp suy yếu, Bắc Bộ mưa giảm dần. Cùng với đó hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây hoạt động trở lại, gây nắng nóng 35-38 độ C. So với đợt nắng nóng ngày 15-23/6, mức nhiệt này giảm khoảng 2-3 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày mai nhiệt độ Hà Nội trong khoảng 28-36 độ C, sang thứ hai tuần sau tăng lên 30-39 độ C sau đó giảm dần. Điểm cao Sa Pa nhiệt độ khoảng 18-23 độ C.

Miền Trung nắng nóng kéo dài từ ngày 15/6 tới nay. Dự báo tuần tới, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nóng 36-38 độ, vùng núi phía tây trên 39 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới tiếp tục mưa rào, giông, tập trung vào chiều tối. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên duy trì 29-32 độ, các tỉnh Nam Bộ 33-35 độ C, nóng cục bộ ở một số nơi thuộc Đông Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định, tháng 7 miền Bắc vẫn sẽ có nắng nóng nhưng mức độ gay gắt sẽ không bằng hai đợt của tháng 6, thời gian cũng không kéo dài. Miền Trung nắng nóng tiếp tục xảy ra, đặc biệt các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nhiều ngày nắng gay gắt tập trung vào đầu tháng 7.