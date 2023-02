Cuối tuần miền Bắc giảm nồm ẩm

Ngày 11-13/2, hiện tượng sương mù, mưa phùn, nồm ẩm ở miền Bắc sẽ giảm đáng kể do vùng thấp phía tây phát triển, Hà Nội nắng 27 độ C.

Từ ngày 2/2 tới nay, miền Bắc trải qua kiểu thời tiết đặc trưng của mùa xuân. Đêm và sáng trời sương mù, mưa phùn, không rét cũng không nóng, Hà Nội dao động 19-24 độ C. Một số ngày mưa liên tục từ sáng đến khuya, trời âm u, tầm nhìn hạn chế. Quần áo phơi không khô, nền nhà, đường sá nhớp nháp.

Nguyên nhân là miền Bắc đã sang xuân (lập xuân ngày 4/2). Không khí lạnh không mạnh như hai tháng trước và không di chuyển thẳng từ phương Bắc xuống mà lệch về phía Biển Đông, mang hơi ẩm từ biển vào.

Khu vực sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trời âm u, mưa phùn ngày 6/1. Ảnh: Phạm Chiểu

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ hôm nay đến hết ngày 10/2, miền Bắc tiếp tục mưa phùn, nồm ẩm. Ngày 11-13/2, do vùng thấp phía tây mở rộng về phía đông, không khí lạnh suy yếu nên trưa chiều có nắng.

Nhiệt độ Hà Nội khoảng 17-27 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) từ nay đến cuối tuần dao động 10-23 độ C.

Từ ngày 14/2, miền Bắc trở lại với kiểu trời mưa phùn, nồm ẩm. Hiện tượng này có thể kéo dài đến hết tháng 3.

Gia Chính