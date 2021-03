Cuối tuần miền Bắc đón mưa giông

Ngày 20-21/3, không khí lạnh tràn xuống gây mưa giông cho miền Bắc, một số nơi có thể xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định đợt không khí lạnh này mạnh nhất tháng 3, kéo dài trong 2-3 ngày, làm chấm dứt kiểu trời mưa phùn, sương mù và nồm ẩm duy trì cả tuần qua. Nhưng do không khí lạnh cuối mùa, nền nhiệt miền Bắc cao (23-28 độ C) nên không làm nhiệt độ giảm sâu.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày 20/3 Hà Nội dao động 20-27 độ C, hôm sau còn 17-21 độ C, đến thứ hai tuần sau giảm tiếp xuống 14-18 độ C, sau đó tăng dần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) cuối tuần này nhiệt độ 9-20, sang tuần giảm còn 6-12 độ C.

Miền Trung chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 21/3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có một đợt mưa giông, cục bộ sẽ có những điểm mưa to và giông mạnh.

Nhiệt độ Thanh Hóa ngày chủ nhật khoảng 16-25 độ, thứ hai giảm còn 16-18 độ C. Trong khi đó, Đà Nẵng đầu tuần tới dao động 22-26 độ.

Nam Bộ và Tây Nguyên đang chính vụ mùa khô, những ngày tới Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng 35-37 độ C.

Từ ngày 22-25/3, khi những nhiễu động di chuyển từ biển vào, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ xuất hiện những cơn mưa giông trái mùa, kéo nền nhiệt giảm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, năm nay nóng ở Nam Bộ, Tây Nguyên xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Từ đầu tháng 3 tới nay Tây Nguyên mới xảy ra nắng nóng cục bộ, trong khi Nam Bộ nóng tập trung ở Đông Nam Bộ.

Dự báo cao điểm nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ là vào tháng 4 và nửa đầu tháng 5, song cường độ không quá gay gắt.

Gia Chính