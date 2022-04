Cuối tuần miền Bắc đón không khí lạnh

Đợt không khí lạnh cuối mùa dự báo sẽ gây mưa giông, gió giật cho các tỉnh miền Bắc từ đêm 16/4.

Hai ngày nay, không khí lạnh ở miền Bắc suy yếu, tuy nhiên khu vực này lại chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trời nhiều mây. Nhiệt độ Hà Nội lúc 16h là 27 độ C, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 19 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, hình thái thời tiết trên sẽ tiếp tục duy trì ở miền Bắc trong ngày mai và đêm mai. Mưa sẽ xảy ra ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, có thể có giông.

Đến đêm16/4, miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh cuối mùa, kèm thêm tác động của hội tụ gió trên cao dẫn tới mưa rào, giông, có nơi mưa to, nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh cao.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai từ 22 đến 32 độ C, đến cuối tuần giảm còn 20-24 độ C. Điểm cao Sa Pa trong tuần nhiệt độ 16-25 độ C, cuối tuần giảm còn 14-17 độ C.

Miền Trung các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế từ nay đến 15/4 ít mưa, trời nắng, từ ngày 16/4 có mưa rào, giông do ảnh hưởng của không khí lạnh. Sang ngày 17/4, vùng mưa giông mở rộng xuống khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ ngày 15/4 trở đi cũng có mưa rào, giông trở lại, thời gian mưa giông tập trung chủ yếu về chiều và tối, trong mưa giông cũng cần lưu ý tới hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gia Chính