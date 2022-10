Cuối tuần miền Bắc đón gió mùa đông bắc

Ngày 9/10, đợt gió mùa đông bắc đầu tiên sẽ tràn đến miền Bắc và Trung, kéo nhiệt độ giảm khoảng 3-5 độ C so với hôm nay, gây mưa giông cho cả hai miền.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, gió mùa đông bắc gây gió mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ngày 9-10/10, miền Bắc mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 150 mm.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội chủ nhật dao động 19-26, sang thứ hai giảm còn 19-24 độ, sau đó tăng dần, đến cuối tuần 24-33 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) thứ hai tuần tới nền nhiệt xuống thấp nhất trong đợt gió mùa đông bắc này, còn 12-17 độ C.

Gió mùa đông bắc tràn đến miền Trung từ tối 9/10, nhiệt độ Thanh Hóa xuống 19-23 độ C vào thứ hai. Các ngày 9-12/10, các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện mưa lớn 150-250 mm, có nơi trên 350 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo mùa đông năm nay có khả năng đến sớm, nhiệt độ các tháng đầu mùa có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cụ thể, Bắc Bộ và Trung Bộ tháng 11-12 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ; tháng 1-2/2023 xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Gia Chính