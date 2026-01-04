Cưới nhầm tội phạm giết người qua mai mối

Trung QuốcTưởng lấy được chồng là thượng tá cảnh sát, Bàng Ngọc Quyên mất 6 năm mới nhận ra hắn là tội phạm giết người và lừa đảo khi nhận cuộc gọi từ nhà tù.

Ngày 2/1, CCTV đưa tin về vụ án này trong chương trình giáo dục pháp luật.

Theo hồ sơ, năm 2014, qua người thân giới thiệu, Bàng Ngọc Quyên làm quen với Giả Bân, tự xưng là "thượng tá trong Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân". Lúc này, cô không hề biết rằng đang từng bước rơi vào cái bẫy được dàn dựng công phu.

Một tấm thẻ sĩ quan giả, bộ quân phục đi mượn và vài câu thoại học thuộc lòng từ bộ phim truyền hình về quân đội đã giúp Bân tạo dựng hình ảnh "người chồng lý tưởng" trong tưởng tượng của Quyên.

Thẻ sĩ quan giả mạo do "Giả Bân" đưa cho Bàng Ngọc Quyên xem để lấy lòng tin. Ảnh: CCTV

Hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới đơn giản và đăng ký kết hôn tại cục dân chính. Nhưng ngay sau tuần trăng mật, Bân thường xuyên mất liên lạc, viện nhiều lý do như "phải chấp hành nhiệm vụ đặc biệt", "không thể tiết lộ vì liên quan đến thông tin cơ mật".

Tin rằng nghề nghiệp của chồng quả thực đặc biệt, Quyên bắt đầu quen với cuộc hôn nhân như "ở góa", chịu đựng suốt sáu năm. Trong sáu năm đó, những lần Bân biến mất ngày càng thường xuyên, cho đến khi anh ta hoàn toàn biệt tăm tích.

Năm 2020, Quyên quyết tâm ly hôn. Khi đệ đơn lên tòa án, cô được thông báo rằng người tên Giả Bân không hề tồn tại trong hệ thống đăng ký hộ khẩu.

Lúc Quyên đang hoang mang, một cuộc điện thoại từ nhà tù hé lộ sự thật tàn khốc. "Giả Bân" thực chất họ Đồ, là tội phạm giết người lẩn trốn nhiều năm, đã bị kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án hai năm vì tội cố ý giết người và lừa đảo.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Đồ đã lợi dụng thân phận là quân nhân giả mạo, bịa đặt lý do "làm nhiệm vụ bí mật" để chiếm được lòng tin của nhiều phụ nữ và thực hiện hành vi lừa đảo. Quyên chỉ là một trong số nhiều nạn nhân.

Khi sự thật được phơi bày, Quyên đệ đơn kiện cục dân chính địa phương vào năm 2025, yêu cầu hủy bỏ giấy đăng ký kết hôn với "Giả Bân". Tuy nhiên, do đã vượt quá thời hạn 5 năm theo quy định của pháp luật đối với việc khởi tố các vụ án hành chính, Quyên bị tòa bác đơn.

Theo luật, một khi đã quá thời hạn hủy đăng ký kết hôn, ngay cả khi phát hiện đó là lừa đảo hôn nhân, việc hủy bỏ vẫn vô cùng khó khăn.

May mắn đến với Quyên khi viện kiểm sát địa phương can thiệp, hỗ trợ làm việc với cục dân chính, cuối cùng được xác nhận rằng các giấy tờ đăng ký kết hôn năm đó là giả mạo và hủy bỏ theo pháp luật. Quyên được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hợp pháp này sau 11 năm.

Tuệ Anh (theo CCTV, Cnhubei)